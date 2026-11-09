Замість захисту енергетики – "царський" пентхаус з живим крокодилом: на Київщині викрили схему з крадіжкою 1,89 млрд грн

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено важливий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до РосіїТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росіїоблави в ДонецькуРосійські силовики влаштували полювання на окупованій території України та на "великій землі": які спецоперації проводять і хто під ударомО котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026О котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про ньогоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоУ лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницюУ лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницюЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 рокуЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долара"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос""Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Замість захисту енергетики – "царський" пентхаус з живим крокодилом: на Київщині викрили схему з крадіжкою 1,89 млрд грн

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
132
У фігурантів корупційної схеми на 1,89 млрд грн пройшли обшуки
У фігурантів корупційної схеми на 1,89 млрд грн пройшли обшуки. Джерело: Сергій Стерненко, колаж OBOZ.UA

Підрядник, якому довірили будувати захист енергооб’єктів на Київщині, міг привласнити виділені на це 1,89 млрд грн. Частину грошей власники компанії, вірогідно, витратили на елітні авто та розкішний багаторівневий пентхаус в одному з елітних районів з Києва.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко. За його словами, підозру оголосили директорці Любомирі Кожушко, а дві компанії-субпідрядники пов'язані із Сергієм Соколовим.

Обставини використання бюджетних коштів перевіряють у кримінальному провадженні, яке зараз веде слідче управління ГУ Нацполіції в Київській області. Під час обшуків правоохоронці виявили Rolls-Royce та розкішний багаторівневий пентхаус на Оболонській набережній в Києві, про високу вартість якого свідчать:

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
37,6 т.
Колишніх цін більше немає: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року
37,6 т.
Колишніх цін більше немає: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року
Роман КостюченкоРоман Костюченко
21,4 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
21,4 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
Роман КостюченкоРоман Костюченко
8,0 т.
У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців
8,0 т.
У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців
  • інтер’єри з позолотою;
  • мармурові колони;
  • критий басейн;
  • тераріум із живим крокодилом.
Власники житла мали специфічні смаки.Джерело: Telegram/Сергій Стерненко

Кожушко також проходить підозрювана у справі НАБУ про закупівлі дронів, де слідство оцінює збитки у 254 млн грн. 12 жовтня ВАКС збільшив їй заставу до 6,5 млн грн через порушення процесуальних обов'язків. 

Що передувало

У квітні-травні очолюваний Олегом Кравченком департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 будівельних договорів на 1,89 млрд грн за будівництво захисних споруд для енергообʼєктів на Київщині:

  • 15 контрактів – із "Консалтинг-буд" колишньої посадовиці Апарату Верховної Ради Любомири Кожушко;
  • 10 контрактів – із "Ю.Бі.Сі." Ігоря Нестерука.

За словами Стерненка, підрядники отримали величезні кошти з бюджету області, фактично не маючи ані техніки, ані працівників для будівництва.

Окремим епізодом розслідується інформація про привласнення мільйонів на будівництві протирадіаційного укриття у Крюківщині. У травні 2025 року КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради уклало з "Консалтинг-Буд" договір про будівництво захисної споруди для ліцею "Лідер" (вул. Мічуріна, 12-А) за 167 млн гривень.

За умовами угоди виконавець не мав залучати субпідрядників, але все ж залучив компанію "Вольт Ейдж Плюс", яка, як підозрюють слідчі, була фіктивною. "Консалтинг-Буд" перерахувало їй 10,86 млн грн за будівельно-монтажні роботи, які так і не були виконані.

При цьому "Консалтинг-Буд" замовила у "Сталь Плюс" Ігоря Ткаченка та "ТД Тризуб" Олени Маліневською матеріалів і конструкцій на 323,6 млн грн. Ці дві компанії мають статутний капітал у 1000 грн і, за попередніми даними, неофіційно контролюють Владиславом Соколовим.

13 жовтня 2026 року правоохоронці провели 22 обшуки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. В результаті було вилучено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, 7 мобільних телефонів, $47,8 тис. готівкою, документи на автомобілі Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette, а також рушницю Benelli Raffaello. Слідство планує клопотати про тримання Кожушко під вартою, наразі триває досудове розслідування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що державний оператор газотранспортної системи (ГТС) міг переплатити понад 70 млн грн за бетонні захисні блоки, які закуповувалися через посередників майже вдвічі дорожче від цін заводів-виробників. Частина компаній-постачальників не мала власного виробництва, складів або значного штату працівників, а загальні потенційні втрати держави за чинними та майбутніми контрактами можуть перевищити 150 млн грн.

Схожі теми
Корупція в УкраїніСхемикорупціярозслідуванняЕнергетика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!