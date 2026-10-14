Замість прозорих правил – прайс-лист: нардеп розкрив ризики нових правил бронювання в Україні
Нові правила бронювання військовозобов’язаних українців від мобілізації до лав війська, які суттєво обмежать бізнес, уряд розробив без участі Верховної Ради. До того ж, оновлені умови і вимоги не були офіційно представлені, що створює поле для корупційних ризиків.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він нагадав про плани Кабміну обмежити бронювання:
- в оборонній галузі зі 100% до 85%;
- для комунальних підприємств (теплопостачання, водопостачання, водовідведення і організацій, що працюють із побутовими відходами) – з 75% до 60%.
Натомість офіційний перелік змін, що чекають на бізнес, не публікувався. "Держава зараз ховає документ, за яким економіка має вижити", – наголошує нардеп.
Координаційний центр
Інша новація: рішення щодо присвоєння "критичного" статусу підприємствам надаватиме Координаційний центр при Кабінеті міністрів. До його складу планують включити 17 представників цивільних і силових структур, зокрема:
- Міністерства економіки;
- Міністерства оборони;
- Служби безпеки України;
- Головного управління розвідки;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Національної поліції;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної прикордонної служби.
"Там, де замість прозорих правил ставлять шлагбаум із розвідників, миттєво з'являється прайс-лист", – наголосив Железняк.
Натомість нардепів до обговорення змін не покликали.
"Парламент знову нічого не знав. Нас не питають, бо чудово знають: ви промовчите", – зазначив нардеп.
Він підсумував, що навіть після російських обстрілів бізнес в Україні зможе відновитися і функціонувати. Тоді як відсутність працівників його знищить.
Що ще пропонують у Кабміні
- Переглянути галузеві критерії критичності до 20 жовтня 2026 року. Міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути відповідні вимоги й погодити їх із новим Координаційним центром. Через це частині підприємств потенційно доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям.
- Уточнити порядок застосування нових лімітів до вже оформлених бронювань. В оприлюдненому проєкті, за наведеним описом, немає чітких правил щодо того, як діяти підприємствам, якщо кількість чинних бронювань перевищуватиме нові ліміти. Не визначено й механізму відбору працівників, бронювання яких у такому разі могло б бути скорочене.
Втім, наразі пропозиція знаходиться на рівні проєкту, а запропоновані правила остаточно не затверджені. Тому остаточні наслідки залежатимуть від того, чи ухвалить Кабмін документ і в якій редакції.
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні станом на вересень 2026 року було заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!