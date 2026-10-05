Залишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищить абонентам тарифи

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення одразу низки своїх тарифів. Причина – зростання витрат на обслуговування та відновлення мережі. Втім, які саме тарифи зростуть, в операторі не назвали – там лише уточнили, що абоненти цих пропозицій будуть повідомлені про це в індивідуальному порядку. Зміни набудуть чинності з 8 жовтня.

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Про це повідомили в самому операторі. Там зазначили: повідомлення про нові умови тарифів абоненти отримають у відповідних SMS.

Втім, підкреслюється, разом із підвищенням тарифів їхні користувачі отримають додаткові послуги. Ознайомитися з ними можна буде в застосунку "Мій Київстар".

Від нових тарифів можна відмовитися

Водночас зазначається, підвищення тарифів не означає, що абоненти повинні користуватися ними в обов'язковому порядку. Як пояснили в "Київстарі", якщо нова ціна не підходить, можна:

або "самостійно перейти на будь-який доступний тариф";

або достроково розірвати договір.

Чому "Київстар" підвищує тарифи

Загалом же, акуентували в операторі, причиною підвищення тарифів стало зростання витрат на обслуговування та відновлення мережі. Зокрема, зазначається, йдеться про здорожчання:

пального;

обладнання;

інших ресурсів, необхідних для забезпечення якісного зв’язку.

"Водночас в умовах повномасштабної війни, щоб забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою... Оскільки витрати на підтримку та відновлення мережі зростають, з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів зміниться вартість тарифів", – повідомили в операторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у разі прив’язки SIM-карт "Київстару", lifecell та Vodafone до паспортів українців окремі абоненти цих мобільних операторів ризикують залишитися без зв’язку. Йдеться, пояснили в експертному середовищі, про тих, хто не захоче ідентифікувати свої "сімки". Втім, зазначається, найближчим часом такої прив’язки очікувати не слід, а тому поки що українцям нічого боятися.