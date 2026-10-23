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Закони про податки "на OLX" і посилки з Temu підписав Зеленський: про які зміни важливо знати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
801
Зеленський підписав деякі гучні законопроєкти писав законопроєкт про домашніх працівників
Зеленський підписав деякі гучні законопроєкти. Джерело: ОПУ

В Україні офіційно скасували податкові пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро та запровадили автоматичний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ із податковою службою. Відповідні закони підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать картки відповідних законопроєктів №15111-д, №16051−1 та №15460 на сайті Верховної Ради. Це було структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду, хоча, згідно міжнародних домовленостей, Україна мала виконати це до кінця березня 2026 року.

Що змінює закон 4903-IX (№ 15111)

Аби зробити доходи, які українці отримують через цифрові платформи (як-от Bolt, Uklon, Glovo, Uber або Airbnb) офіційними, запроваджується спеціальний податковий режим для тих, хто заробляє через такі сервіси. Так, він включатиме:

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  • податок на доходи фізичних осіб у розмірі 10%, при цьому окрема сплата військового збору не передбачена (зараз: 18% + 5% = 23);
  • звільнення від оподаткування доходів від реалізації товарів через платформи сумою до 2000 євро на рік;
  • накладення функцій податкових агентів на операторів платформ: вони самі утримуватимуть кошти, тож користувачам не потрібно буде подавати декларації чи відкривати спеціальні рахунки.
  • скоригований режим для ФОП – оператор не утримує податок, якщо користувач зареєстрований як підприємець (тому що ФОП сплатить свій податок сам), однак під час продажу особистих речей діятиме загальна ставка 10%;
  • запровадження блокування сайтів-порушників і створення реєстру добросовісних операторів на ресурсах ДПС;
  • внесення змін до КЗпП, які забороняють автоматично перекваліфіковувати цивільно-правові відносини з платформами в трудові.

Закон 5025-IX та 5026-IX (16051-1 і 15460)

Основним є законопроєкт №16051-1, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та визначає нові правила нарахування і сплати ПДВ на міжнародні онлайн-покупки. Натомість у №15460 прописані зміни до Митного кодексу та механізм практичного застосування нових правил.

Ключова новація стосується дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи (маркетплейси) – пільгу можуть скасувати, після чого обкладати ПДВ почнуть посилки вартістю від 0 євро.

При цьому важливо розділяти кілька різних ситуацій. Законопроєкти не просто пропонують механічно "забрати 150 євро" для всіх фізичних осіб, а пропонують створити механізм, за якого під час дистанційного продажу товарів через електронні платформи саме маркетплейс відповідатиме за нарахування та сплату ПДВ.

Одна з головних змін полягає в тому, що відповідальність за податок планують покласти на електронні платформи. Якщо товар продається українському покупцеві дистанційно через відповідний маркетплейс, саме платформа має нарахувати та сплатити ПДВ за такою операцією.

Людина, яка замовляє товар в інтернеті, не повинна буде самостійно розбиратися з податковими розрахунками. Відповідний платіж має бути врахований під час оформлення покупки.

 

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть замовляти з-за кордону визначені законодавством генератори, сонячні панелі, акумулятори та інше енергетичне обладнання без сплати ввізного мита та ПДВ за умови відповідності товарів чинним вимогам. Для пільгового оформлення через "Укрпошту" необхідно правильно зазначити характеристики, вартість і код товару, а в разі запиту оператора – своєчасно надати додаткові відомості.

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