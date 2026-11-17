Забудовники в Україні готуються до перегляду цін на квартири через подорожчання будівельних матеріалів, руйнування виробництв і проблеми з логістикою. До кінця 2026 року окремі матеріали можуть додатково зрости в ціні на 10-20%, а собівартість нових проєктів у 2027 році – збільшитися ще на 15-20%, це створює передумови для нового подорожчання житла.

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Про це розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець. За її словами, зміни можуть торкнутися не лише майбутніх новобудов, а й квартир у житлових комплексах, будівництво яких уже триває.

Чому забудовники готуються підвищувати ціни на квартири

Однією з головних причин майбутнього подорожчання житла стає збільшення собівартості будівництва. За словами Бігунець, цей процес уже не можна назвати тимчасовим коливанням цін на окремі товари. Йдеться про системне зростання витрат, яке охоплює практично всі етапи зведення житлових будинків.

Статистика Держстату також свідчить про прискорення цього процесу. У липні 2026 року вартість будівельних робіт збільшилася на 1,2% порівняно з попереднім місяцем, а в серпні – ще на 1,7%. У річному вимірі зростання сягнуло 25,4%. Безпосередньо у житловому будівництві показник становив 21,5%.

За підрахунками аналітиків GAZDA, лише за перші вісім місяців 2026 року собівартість зведення одного квадратного метра у західних областях України збільшилася приблизно на 10-12%. Для забудовників це означає необхідність витрачати більше коштів на ті самі обсяги робіт.

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Відповідно, якщо раніше затверджений кошторис дозволяв реалізувати проєкт за певною ціною, то тепер компаніям доводиться враховувати додаткові витрати на матеріали, доставку, енергозабезпечення та оплату праці. Особливість нинішньої ситуації полягає в тому, що на будівельний ринок дедалі сильніше впливають не лише звичайні економічні чинники, а й наслідки російських атак.

"Станом на сьогодні вартість будівництва залежить не лише від звичайних економічних процесів, а й від того, наскільки сильно війна пошкодила виробничі та логістичні ланцюжки. Знищений склад або зупинене підприємство – це і прямі збитки, і дорожче транспортування, пошук інших постачальників, додаткові витрати на енергію та матеріали. І все це зрештою потрапляє у вартість квадратного метра", – наголосила Бігунець.

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Які будівельні матеріали подорожчали найбільше

Найбільш відчутно зростання витрат позначається на виробництві матеріалів, без яких неможливо зводити житлові будинки. За оцінками експертки, від початку 2026 року собівартість виробництва окремих видів будівельної продукції збільшилася на 30-50%. Серед найбільш чутливих до подорожчання категорій:

бетон;

цегла;

будівельні розчини;

арматура;

кабельно-провідникова продукція.

Ці матеріали використовують на різних етапах будівництва – від облаштування фундаменту та зведення стін до монтажу інженерних систем і проведення електрики. Тому їхнє подорожчання може впливати на загальний кошторис практично кожного житлового проєкту.

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Додаткову проблему створюють пошкодження українських виробничих потужностей. Якщо підприємство зупиняє роботу або не може забезпечити необхідні обсяги продукції, забудовникам доводиться шукати альтернативних постачальників. Іноді це означає перехід на імпортні матеріали, які обходяться дорожче.

Зокрема, аналоги польського або чеського виробництва в окремих категоріях можуть коштувати на 10-15% більше за українську продукцію. До ціни також додаються витрати на доставку та логістику.

У результаті навіть тимчасові перебої в роботі вітчизняних виробників можуть спричиняти додаткові витрати для будівельних компаній. Якщо така ситуація зберігається тривалий час, забудовникам доводиться переглядати фінансові плани та закладати нові ціни на майбутні квартири.

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Наскільки можуть подорожчати квартири до 2027 року

За попередніми оцінками, до кінця 2026 року окремі категорії будівельних матеріалів та інженерного обладнання можуть додатково зрости в ціні на 10-20%. Ще суттєвіші зміни можуть бути закладені в кошториси нових житлових комплексів. Під час планування проєктів на 2027 рік частина девелоперів може передбачати збільшення собівартості будівництва ще на 15-20%.

Однак важливо розуміти: це прогнозоване зростання витрат забудовників, а не гарантоване підвищення вартості кожної квартири на такий самий відсоток. Кінцева ціна залежатиме від багатьох обставин. Зокрема, значення матимуть:

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ступінь готовності житлового комплексу;

запаси будівельних матеріалів, які вже має забудовник;

фінансові можливості компанії;

витрати на логістику та енергозабезпечення;

ситуація з попитом на нерухомість;

можливість залучати нових покупців за поточними цінами.

Саме тому на первинному ринку наприкінці 2026 року може сформуватися своєрідний ціновий розрив. Частина квартир у вже розпочатих житлових комплексах ще продаватиметься за цінами, розрахованими на основі попередніх кошторисів. Водночас, нові проєкти від самого початку можуть отримати вищу стартову вартість через подорожчання матеріалів та інших складових будівництва.

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Чи варто українцям купувати квартиру до кінця 2026 року

Листопад і грудень можуть стати важливим періодом для тих, хто вже планує придбання нерухомості. За припущенням представниці GAZDA, в окремих житлових комплексах покупці ще матимуть можливість придбати квартиру за чинними умовами до потенційного перегляду цін у 2027 році.

Однак, це не означає, що українцям варто поспішати з купівлею житла лише через побоювання майбутнього подорожчання. Рішення має відповідати фінансовим можливостям родини, а сам об'єкт потрібно ретельно перевірити. Перед підписанням договору важливо оцінити репутацію забудовника, фактичний стан будівництва, документи на об'єкт, умови оплати та відповідальність сторін за порушення строків.

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Також варто з'ясувати, чи може компанія підтвердити реальний графік робіт і чи має достатньо ресурсів для завершення проєкту. Особливо обережними мають бути покупці, які розглядають придбання квартири на ранніх етапах будівництва. Нижча стартова ціна не завжди означає вигідну інвестицію, якщо існують ризики затримки або незавершення будинку.

У яких містах новобудови дорожчають найшвидше

Особливий інтерес на ринку нерухомості зберігає Ужгород. Місто поєднує активне житлове будівництво, розвинену інфраструктуру та близькість до кордонів Європейського Союзу, це підтримує увагу покупців, які розглядають західні регіони для проживання або вкладення коштів у нерухомість.

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За статистикою, у жовтні 2026 року середня мінімальна вартість квадратного метра в новобудовах Ужгорода була на 9% вищою, ніж за аналогічний період минулого року. Для порівняння, у Львові річне зростання становило 20%. Така різниця свідчить про неоднакову динаміку ринків навіть у регіонах, які користуються підвищеним попитом.

На думку Бігунець, це дає підстави уважніше придивитися до перспектив Ужгорода. Подальше збільшення собівартості будівництва може створити передумови для перегляду цін на нове житло. Проте автоматичного повторення львівської динаміки очікувати не варто: усе залежатиме від реального попиту, економічної ситуації та воєнних ризиків.

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Отже, навіть у відносно безпечних регіонах вартість квартир формуватиметься під впливом кількох чинників одночасно. Подорожчання будівельних матеріалів може підштовхнути ціни вгору, але можливості покупців платити більше залишатимуться не менш важливими.

Які квартири будуть найцікавішими для інвесторів

Війна змінила підхід українців до придбання нерухомості. Якщо раніше інвестори часто орієнтувалися передусім на різницю між стартовою вартістю квартири та її ціною після введення будинку в експлуатацію, то тепер на перший план вийшли надійність забудовника, готовність об'єкта та можливість безпечно користуватися житлом.

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За прогнозом, інтерес інвесторів можуть привертати житлові комплекси зі ступенем готовності 40-80%, якщо будівництво в них триває відповідно до заявлених термінів. Такий варіант може бути цікавим для тих, хто готовий чекати на завершення будівництва та розраховує на подальше зростання вартості нерухомості.

Водночас, ризики придбання квартири на цьому етапі залишаються, тому особливо важливо перевіряти фінансову стійкість забудовника та реальний темп виконання робіт. Для українців, які хочуть одразу заселитися або планують здавати житло в оренду, пріоритетними залишатимуться готові будинки чи комплекси на завершальних стадіях будівництва.

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Також змінюються критерії, за якими покупці оцінюють якість житлових комплексів. Наявність укриття, резервного електроживлення, автономних інженерних систем та енергоефективність дедалі частіше стають не додатковими перевагами, а важливими умовами вибору.

Не меншого значення набувають транспортна доступність і розвинена інфраструктура. Адже навіть квартира в новому будинку може виявитися менш привабливою, якщо поруч немає необхідних об'єктів, а сам комплекс залежить від нестабільної роботи комунальних систем.

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Чи захистить купівля квартири від інфляції

Попри зростання цін на нерухомість у деяких регіонах, експерти застерігають від сприйняття квартири як універсального способу захисту заощаджень. Зростання середньої вартості квадратного метра на ринку не означає, що кожен об'єкт автоматично дорожчатиме такими самими темпами.

На ціну конкретної квартири впливають її розташування, площа, планування, технічний стан будинку, інфраструктура та безпекові умови. Важливим критерієм залишається ліквідність – можливість у майбутньому продати квартиру або здати її в оренду без значних втрат.

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Наприклад, житло в комплексі з укриттям, резервним живленням і зручним розташуванням може мати перевагу перед об'єктами, які не забезпечують базових умов автономності. Окремо потрібно враховувати юридичну надійність проєкту та репутацію компанії, яка його реалізує. Навіть перспективне розташування не компенсує ризиків, пов'язаних із проблемними документами або зупиненням будівництва.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні здорожчала земля сільськогосподарського призначення. У жовтні 2026 року середня вартість гектара становила 85 084 грн, що майже на 5 500 грн вище, ніж було у вересні.