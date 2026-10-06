За посилки з Temu та Aliexpress доведеться платии більше: комітет Ради схвалив нові правила оподаткування

Профільний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ (податок на додану вартість) на дистанційні покупки вартістю до 150 євро через іноземні електронні платформи (Temu, Aliexpress), причому нараховувати та сплачувати податок мають продавці або маркетплейси. Нові правила наразі не діють – їх ще має остаточно ухвалити Верховна Рада, а пільги планують зберегти, зокрема, для некомерційних відправлень між фізичними особами вартістю до 45 євро.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Уряд розраховує залучити додатково 6 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Железняк додав, що скасування пільги вступить в силу не раніше ніж 1 липня 2027-го року. Коли Кабінет міністрів України буде готовий впроваджувати систему, але на його думку система навіть у 2028-му не запрацює. Законопроєкти має ухвалити Верховна Рада у другому читанні та в цілому, після чого вони мають пройти подальші законодавчі процедури та набути чинності.

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, зміни необхідні насамперед для фінансової стійкості держави, фінансування оборони та виконання соціальних зобов’язань. Крім того, ухвалення цих норм є частиною зобов’язань України перед ЄС та МВФ і однією з умов отримання близько 4 млрд євро макрофінансової допомоги.

Гетманцев також зазначив, що на запровадженні однакових правил наполягає український легальний бізнес, який сплачує податки, створює робочі місця та має конкурувати з іноземними продавцями. За його словами, питання полягає не в країні виробництва товару, а в тому, чи працюють усі учасники одного ринку в однакових умовах. Особливо актуальним це є під час війни, коли українські підприємства зазнають збитків через російські атаки на склади, виробництва та товари.

Що схвалив комітет Ради

Йдеться про два взаємопов'язані документи – урядовий законопроєкт №15460 та депутатський №16051-1. Вони мають перебудувати систему оподаткування товарів, які українські споживачі дистанційно купують за кордоном, насамперед через великі електронні платформи та маркетплейси.

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Ключова зміна стосується товарів вартістю до 150 євро. Нині для невеликих міжнародних відправлень діє пільговий режим, однак для комерційних онлайн-покупок його пропонують фактично скасувати, такі товари мають оподатковуватися ПДВ.

При цьому конструкція нової системи передбачає, що покупцеві не доведеться самостійно розраховувати податок і окремо сплачувати його після прибуття посилки в Україну. Обов'язок нарахувати та перерахувати ПДВ планують покласти на продавців або електронні платформи, через які відбувається продаж.

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Фактично податок має враховуватися ще на етапі оформлення покупки. Такий механізм наближений до європейської моделі IOSS (Import One Stop Shop), яка дозволяє адмініструвати ПДВ під час дистанційної торгівлі.

Що станеться з покупками до 150 євро

Саме ця частина реформи безпосередньо стосується мільйонів українців, які замовляють одяг, електроніку, товари для дому, аксесуари та іншу продукцію на закордонних онлайн-майданчиках.

Зараз поріг у 150 євро дозволяє ввозити відповідні міжнародні відправлення без сплати ПДВ. Після запровадження запропонованої системи комерційні дистанційні покупки через електронні платформи більше не матимуть такої пільги.

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Базова ставка ПДВ в Україні становить 20%. Однак це не означає, що абсолютно кожен товар після реформи механічно стане дорожчим рівно на 20%. На остаточну суму для покупця можуть впливати політика конкретного маркетплейсу, ціна продавця, знижки, комісії та те, яким чином платформа врахує податкове навантаження.

Для покупця головна зміна полягатиме в іншому: податок на дешеву онлайн-покупку з-за кордону більше не можна буде уникнути лише тому, що її вартість не перевищує 150 євро.

Не всі посилки до 150 євро пропонують оподаткувати

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Водночас говорити про повне скасування будь-якої пільги у 150 євро для всіх без винятку міжнародних відправлень некоректно. Законодавці розділяють комерційні онлайн-покупки та інші випадки ввезення товарів. Зокрема, пільгу планують зберегти для ввезення товарів фізичними особами у несупроводжуваному багажі в межах установленого порогу.

Окреме правило передбачене для посилок між фізичними особами. Безоплатні відправлення вартістю до 45 євро пропонують і надалі не оподатковувати, якщо одна фізична особа надсилає товар іншій не в межах комерційної операції, а для особистого чи сімейного використання. Тобто умовний подарунок від родича з-за кордону та купівля товару на іноземному маркетплейсі розглядатимуться по-різному.

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Чому влада взялася за дешеві міжнародні посилки

Одна з основних причин – стрімке збільшення обсягів електронної торгівлі та відповідно вартості товарів, які потрапляють в Україну без сплати ПДВ. У 2025 році загальна вартість міжнародних посилок сягнула 167,3 млрд грн. Із них близько 92,9 млрд грн припало на відправлення, які не оподатковувалися.

Тенденція продовжилася і 2026 року. Лише за перші сім місяців загальна вартість ввезених в Україну міжнародних посилок становила 136,3 млрд грн, із яких 56,8 млрд грн припало на відправлення без сплати ПДВ.

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Для порівняння, ще у 2023 році обсяг неоподатковуваного імпорту в межах відповідної пільги оцінювали приблизно у 40 млрд грн. Таким чином, ідеться вже не про невеликий сегмент приватних покупок, а про десятки мільярдів гривень імпорту щороку.

Держава розраховує отримати мільярди гривень

У Міністерстві фінансів очікують, що зміна правил дозволить суттєво збільшити бюджетні надходження. Попередньо додатковий фінансовий ефект від нової системи оцінювали приблизно у 10 млрд грн протягом наступного року.

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Водночас лунали й значно більші оцінки втрат бюджету від нинішнього режиму. За оцінкою голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, через чинну пільгу бюджет може недоотримувати близько 33 млрд грн. Окрема пропозиція передбачає, що надходження від ПДВ із міжнародних поштових та експрес-відправлень спрямовуватимуть до спеціального фонду державного бюджету на забезпечення потреб Збройних сил України.

Ще один аргумент авторів реформи – конкуренція між українськими компаніями та іноземними продавцями. Компанія, яка офіційно виробляє або імпортує товар в Україну, повинна сплачувати передбачені законодавством податки, утримувати працівників, оплачувати логістику, оренду, електроенергію та інші витрати.

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Водночас аналогічний дешевий товар іноземного продавця може потрапити безпосередньо до українського покупця через міжнародну посилку без ПДВ, якщо його вартість вкладається у чинний ліміт. Саме тому в уряді нинішню модель вважають такою, що створює нерівні умови для внутрішнього та закордонного бізнесу.

Пільгу могли використовувати для комерційного імпорту

Є й інша проблема – дроблення великих комерційних партій на значну кількість невеликих відправлень. Пільговий поріг створює можливість розподілити товари на окремі посилки так, щоб вартість кожної формально не перевищувала 150 євро. У результаті режим, створений насамперед для приватних покупок громадян, потенційно може використовуватися для системного ввезення продукції на продаж.

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Представники влади раніше повідомляли про випадки, коли комерційні товари оформлювали на значну кількість різних отримувачів саме для використання пільгового режиму. Запровадження ПДВ безпосередньо на рівні електронних платформ має, серед іншого, ускладнити використання такої схеми для товарів, придбаних через маркетплейси.

Запропоновані зміни не мають поширюватися однаково на всі категорії продукції. Для частини товарів, які мають критичне значення для оборони, безпеки та енергетики, планують зберегти податкові пільги. Зокрема, йдеться про товари, ввезення яких уже звільнене від ПДВ відповідно до норм Податкового кодексу. Уряд має визначити детальний порядок застосування такого звільнення.

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Від рішення щодо посилок залежить міжнародне фінансування України

Зміна правил оподаткування міжнародних онлайн-покупок має значення не лише для внутрішніх податкових надходжень. Ухвалення відповідного пакета законів пов'язане з міжнародними фінансовими зобов'язаннями України.

Міністерство фінансів раніше заявляло, що виконання цих умов пов'язане з можливістю отримання близько 4 млрд євро міжнародної фінансової підтримки. Реформа входить до зобов'язань України в межах співпраці з міжнародними партнерами, зокрема програми МВФ та макрофінансової підтримки Європейського Союзу.

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Крім того, перехід до моделі, за якої ПДВ із дистанційних продажів адмініструють продавці або електронні платформи, має наблизити українські правила до тих, які застосовуються в ЄС.

Коли можуть запрацювати нові правила

Попри рішення профільного комітету, ПДВ на всі відповідні покупки до 150 євро ще не запроваджено. Схвалення документа комітетом до другого читання означає лише готовність законопроєктів до наступного етапу парламентського розгляду.

Верховна Рада ще має проголосувати за документи у другому читанні та в цілому. Тому до завершення законодавчої процедури нинішні правила для покупців залишаються чинними. Терміни запуску системи протягом підготовки реформи змінювалися, раніше називали 1 січня 2027 року, а згодом – не раніше липня 2027-го. Остаточну дату можна буде визначити після ухвалення фінальної редакції законів парламентом.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Україна зіткнулася з найскладнішим періодом у залученні зовнішнього фінансування від початку повномасштабного вторгнення – потреба у зовнішньому фінансування становить $29 млрд до кінця поточного року і $53 млрд у наступному. Та попри це народні депутати навряд чи погодяться запровадити нові податки.