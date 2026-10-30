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За 20 хвилин вкрали криптовалюту на $6,3 млрд: стало відомо, хто зламав Binance

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
657
Ілюстрація - криптобіржа Binance
Що відомо про хакерів, які зламали Binance. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash/Bastian Riccardi

За зламом криптовалютної біржі Binance, який вже визнали наймасштабнішим у історії, може стояти північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor (також відоме як Lazarus Group). Також фахівці перерахували масштаби зламу, збільшивши розрахункові збитки з 5,3 до $6,36 млрд.

Про це за підсумками детального аналізу транзакцій повідомила американська блокчейн-моніторингова компанія TRM Labs. "Грунтуючись на надійній розвідці як в мережі, так і поза нею, TRM приписує атаку елітному хакерському підрозділу з Північної Кореї TraderTraitor. Ми дійшли такого висновку з високою впевненістю", – йдеться у заяві організації.

Злам Binance: що наразі відомо

Аналітики вже назвали цю хакерську атаку найбільшою в історії. За своїм масштабом вона майже зрівнялася із сукупністю всіх попередніх зламів централізованих криптобірж за останні 12 років: з 2014 року було зафіксовано 118 атак, внаслідок чого було вкрадено криптовалюту в еквівалеті $6,6 млрд.

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Підготовка нинішньої атаки розпочалася щонайменше за 36 годин. Хакери фінансували свої операційні гаманці через міксер Tornado Cash, завчасно розгортали та тестували смарт-контракти і заздалегідь згенерували пакети підписів для одночасного виведення коштів. Внаслідок цього:

  • було скомпрометовано інфраструктуру підписання транзакцій гарячих гаманців Binance одразу на 10 блокчейнах;
  • найбільше викрадених активів припало на мережу Ethereum ($3,79 млрд) та Bitcoin (18 270 BTC на $1,47 млрд);
  • завдяки оперативній реакції емітентів стейблкоїнів (Tether, Circle, Ripple, World Liberty Financial) та спільноти Arbitrum, криптовалюту на близько $2,7 млрд було заморожено;
  • значну частину викрадених активів хакери продали зі знижкою у понад 10% на децентралізованих майданчиках;
  • понад 420 тис. ETH та 18 270 BTC (еквівалент близько $2,4 млрд) наразі все ще контролюються кіберзлочинцями – ці активи перебувають поза зоною досяжності будь-яких централізованих емітентів.

Наразі аналітики очікуєть, що найближчими днями хакери розпочнуть відмивання решти коштів через міжмережеві мости, сервіси обміну та OTC-брокерів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, на тлі хакерської атаки на найбільшу криптобіржу світу курси  криптовалют різко впали. Під кінець торгового дня в США курс біткоїну знизився на 3,7% і опустився нижче позначки 79 тис. доларів за 1 BTC, що стало найнижчим рівнем із вересня.

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КриптовалютихакерибіткоїнEthereumКібератакаКіберзлочини
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