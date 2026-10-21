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З України запустять нові поїзди за кордон: в яку країну можна буде доїхати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,1 т.
Поїзд Укрзалізниці. Ілюстрація
УЗ запускає нові поїзди. Ілюстрація. Джерело: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напередодні осінніх канікул в Україні розширили мережу залізничних сполучень міжнародного сполучення і продовжили популярний внутрішній рейс. А ключовим оновленням став запуск нового флагманського поїзда "Михайло Грушевський" з Києва до Холма із можливістю пересадки на поїзди до Німеччини, Чехії та Австрії.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Наголошується, що таким чином компанія прагне задовольнити попит на квитки на поїзди, що прямують у західному напрямку перед канікулами.

Новий флагманський поїзд в Польщу

Головною новиною міжнародного руху стало призначення флагманського поїзда №23/24 Київ – Холм, який отримав імʼя відомого українського історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Маршрут символічно поєднав два міста: Холм, де народився видатний діяч, та Київ, де він працював майже 20 років.

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Чим особливий рейс

  • Сформований із сучасних вагонів підвищеного комфорту, виготовлених в Україні вже під час повномасштабної війни.
  • Відправлення зі столиці супроводжуватиметься композицією гурту МУР "Наш час настав".

Нові закордонні рейси до Перемишля

Для забезпечення комфортних родинних та групових поїздок до Європи було запущено додаткові міжнародні поїзди, розклад яких розрахований на зручну пересадку на європейські залізничні напрямки

№31/32 Київ – Перемишль

  • Маршрут та зупинки: через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

  • Відправлення з Києва о 21:30, прибуття до Перемишля о 08:19.
  • У Перемишлі пасажири мають змогу пересісти на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

№73/74 Дніпро – Перемишль:

  • Маршрут та зупинки: через Камʼянське, Пʼятихатки, Олександрію, Знамʼянку та Львів.
  • Відправлення з Дніпра о 19:00, прибуття до Перемишля о 14:10.
  • Час прибуття підібрано для зручної пересадки на рейси до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.

Розширення внутрішніх маршрутів

Окрім закордонного напрямку, залізничний оператор посилює внутрішнє сполучення з туристичними регіонами. З 23 жовтня продовжується маршрут швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №743 Дарниця – Львів до Трускавця (через Дрогобич):

  • курсуватиме щодня (крім вівторка та середи);
  • відправлення зі станції "Дарниця" о 05:50 (з Київ-Пасажирського о 06:15), прибуття до Трускавця – о 13:45;
  • у зворотному напрямку з Трускавця поїзд вирушатиме о 14:30 із прибуттям до Києва о 22:28

Вартість квитків

У поїзді представлено місця першого і другого класів. Втім, квитки у вагон другого класу доступні лише на 26 жовтня:

  • 1 клас – від 1670,93 грн;
  • 2 клас – від 593,29 грн.
Ціни на квитки на поїзд

Ціни на квитки на поїзд. Джерело: Укрзалізниця

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 5 жовтня чеська компанія Leo Express призупинила міжнародний залізничний маршрут, що з'єднував німецький Франкфурт-на-Майні, чеську Прагу та польський Перемишль – саме це місто для багатьох українців слугувало "воротами" у Євросоюз. Головною причиною такого рішення залізничний оператор назвав масштабні ремонтні роботи на німецькій залізничній інфраструктурі.

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