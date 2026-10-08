З України намагалися вивезти деревину на 1 млн грн: як працювала схема експорту до ЄС

На Львівщині викрили ймовірну схему незаконного експорту деревини до Європейського Союзу (ЄС) із використанням сертифікатів походження, отриманих на підставі підроблених документів, та вилучили 134,4 кубометра букових дров вартістю понад 1,1 млн грн. У межах кримінального провадження правоохоронці провели 15 обшуків, а досудове розслідування триває за статтею про контрабанду лісоматеріалів, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). За інформацією відомства, незаконне переміщення деревини вдалося попередити до її фактичного вивезення за межі України.

Як працювала схема незаконного експорту

За попередніми висновками слідства, кілька підприємців організували схему переміщення лісоматеріалів до країн ЄС. Йдеться про деревину, вивезення якої за кордон було заборонене. Для реалізації схеми її учасники, як вважають правоохоронці, діяли за попередньою змовою та використовували документи, що дозволяли приховати незаконний характер експортних операцій.

Ключову роль у схемі відігравали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів. Такі документи використовуються під час оформлення експорту відповідної лісопродукції та мають підтверджувати її походження. Однак, за даними БЕБ, у цьому випадку сертифікати отримували на підставі заздалегідь підроблених документів.

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Використання таких сертифікатів дозволяло подавати документи для митного оформлення товару, не розкриваючи його незаконного походження або інших обставин, які могли перешкоджати вивезенню. При цьому правоохоронці поки не повідомляють, скільки часу діяла схема, скільки підприємців до неї залучили та чи встигли її організатори раніше здійснити аналогічні експортні операції.

Деревина вже пройшла митницю

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели 15 обшуків. Слідчі дії відбувалися, зокрема, у сідлових тягачах із напівпричепами, які використовувалися для транспортування лісоматеріалів. За результатами обшуків правоохоронці вилучили партію колотих букових дров загальним об'ємом 134,4 кубометра.

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Особливість цього випадку полягає в тому, що деревина вже пройшла митне оформлення. Тобто вантаж був підготовлений до подальшого переміщення за кордон, однак правоохоронці втрутилися до завершення експортної операції. За оцінкою БЕБ, загальна вартість вилучених лісоматеріалів перевищує 1,1 млн грн.

Йдеться про вартість товару, незаконне вивезення якого, за версією слідства, намагалися організувати підприємці. Наразі деревину вилучено в межах кримінального провадження. Відомостей про її остаточну конфіскацію або рішення суду щодо подальшої долі лісоматеріалів у повідомленні БЕБ немає.

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Яка відповідальність загрожує учасникам схеми

Досудове розслідування проводиться за частиною 2 статті 201-1 Кримінального кодексу України – контрабанда лісоматеріалів, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за незаконне переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, заборонених до вивезення.

Розслідування здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Львівської обласної прокуратури, а оперативний супровід – Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські правоохоронці викрили керівників двох ланок Держпродспоживслужби у Львівській області на продажі посвідчень тракториста-машиніста. Схема полягала у незаконній видачі документів під виглядом платного навчання.