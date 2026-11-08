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З українців почали списувати по 150 грн: клієнтам якого якого банку варто перевірити рахунки

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
300
З українців почали списувати по 150 грн
З українців почали списувати по 150 грн. Джерело: Ощадбанк

Державний Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Нововведення набуло чинності з 1 листопада. Втім, зачепить воно не всіх.

Про це повідомили у самому банку. Там зазначили:

  • Списання проводитимуть лише з рахунків клієнтів, які тривалий час не користувалися своїм рахунком без платіжної картки.
  • Тобто звичайних карткових рахунків, які використовуються для отримання зарплати, пенсії, соціальних виплат або здійснення покупок, це не стосується.

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (без картки), затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – йдеться в повідомленні.

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Які рахунки вважаються неактивними

Загалом, зазначимо, банківський рахунок може вважатися неактивним, якщо протягом встановленого періоду за ним не проводилися жодні операції. Наприклад, коли:

    • Клієнт відкриває рахунок для отримання грошей або оплати конкретної послуги, а потім більше ним не користується.
    • Сам рахунок не закривається і продовжує вважатися діючим.
    • Однак, незважаючи на це, банк все одно обслуговує такий рахунок.

    Водночас, зауважимо, у повідомленні Ощадбанку не уточнюється, які саме транзакції підтверджують активність рахунку та за який період банк оцінює їх наявність. Однак зазвичай автоматичне списання банківських комісій, а також внутрішні перекази між основною та віртуальною карткою не вважаються рухом коштів. А тому не подовжують активність рахунку.

    Відповідно, клієнтам найкраще уточнити в банку, чи підпадає їхній рахунок під новий тариф. А також, які дії необхідно вжити, щоб уникнути комісії.

    Українські банки позакривали відділення

    Водночас за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

    До топ-5 установ за кількістю закритих відділень – крім Ощадбанку, Райффайзена та ПриватБанку – також увійшли Укрексімбанк і ТАСкомбанк. Вони закрили по 5 відділень.

    Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, "Правекс Банк" змінив назву на "Інтеза Санпаоло Банк". Ребрендинг відбувся 30 жовтня. Причина – підкреслення належності установи до міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo, до якої вона входить із 2008 року. Втім, на клієнтів банку це ніяк не має вплинути – вони продовжать користуватися коштами на рахунках на попередніх умовах.

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