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З полиць можуть тимчасово зникнути акумулятори та інструменти: російська атака знищила склади "АТЛ Автосервіс" і "Дніпро-М"

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read4 хв
icon 1,9 т.
Ілюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.
Ілюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу. Джерело: Колаж OBOZ.UA Джерело - ДСНС

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ 7 жовтня повністю знищено центральний складський хаб "АТЛ Автосервіс", через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів, а також, за попередніми даними, склад "Дніпро-М" із будівельними інструментами й обладнанням. "АТЛ Автосервіс" продовжує роботу завдяки заздалегідь сформованим запасам у магазинах і сервісах, однак попереджає про тимчасове обмеження асортименту.

Про наслідки нічної атаки в "АТЛ Автосервіс" повідомили в офіційній заяві для партнерів, громадськості та ЗМІ. За даними компанії, внаслідок масованого обстрілу столиці повністю знищено її основне складське приміщення.

РФ знищила складський хаб

РФ знищила складський хаб. Джерело: "АТЛ Автосервіс"

Йдеться не про невеликий локальний склад, а про центральний логістичний хаб мережі. Саме через нього проходили основні обсяги автомобільних олив, акумуляторів та інших автотоварів, які надалі розподіляли між підрозділами компанії.

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Найважливіше, наголосили в компанії, – внаслідок події вдалося уникнути людських втрат. "Найголовніше, що люди живі. Це єдине, що неможливо повернути. Все інше – питання часу, ресурсів та нашої спільної праці", – заявили в "АТЛ Автосервіс".

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Остаточну суму збитків, а також обсяги товарів, які могли бути втрачені внаслідок знищення складу, компанія поки не називає. В "АТЛ Автосервіс" наголошують, що удар по центральному хабу створює серйозний логістичний виклик, адже цей об'єкт був одним із ключових елементів системи постачання всієї мережі.

Магазини та автосервіси продовжують працювати

Попри знищення центрального складу, зупиняти роботу компанія наразі не планує. Автомаркети та автосервіси "АТЛ" продовжують обслуговувати клієнтів у штатному режимі. Зазначається, що це стало можливим, зокрема, завдяки тому, що компанія заздалегідь почала розосереджувати товарні запаси. Частину продукції сформували безпосередньо на об'єктах роздрібної мережі, тому магазини й сервіси мають власні оперативні резерви.

"Враховуючи досвід попередніх місяців, ми завчасно максимально диверсифікували наявність і сформували оперативні запаси безпосередньо на об'єктах роздрібної мережі. Всі автомагазини та сервіси наразі повністю забезпечені товаром", – пояснили в компанії.

Водночас наслідки втрати центрального хабу клієнти все ж можуть відчути. Компанія прямо попереджає про тимчасові проблеми з логістикою та можливе скорочення оперативного асортименту. Паралельно команда перебудовує логістичні маршрути та ухвалює антикризові рішення, щоб компенсувати втрату центрального складу.

Для партнерів і постачальників у компанії окремо наголосили, що "АТЛ Автосервіс" зберігає фінансову та операційну стійкість і продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання.

За словами представників компанії, ще з травня команда фактично працює в режимі постійного антикризового управління. Раніше компанія втратила центральний офіс. "Стіни відбудуємо, логістику перенаправимо. Головне – це люди та наша спільна віра", – йдеться у заяві компанії.

У Києві також знищено склад "Дніпро-М"

Ще одним цивільним бізнесом, який, за попередньою інформацією, постраждав під час нічної атаки, стала мережа магазинів будівельних інструментів та обладнання "Дніпро-М". За даними, які поширив моніторинговий ресурс "єРадар", вночі у столиці було влучання поблизу складських приміщень мережі. Саме з цим об'єктом пов'язують одну з масштабних пожеж, яку було видно в Києві після атаки.

У складських приміщеннях зберігали будівельні інструменти та обладнання – тобто продукцію цивільного призначення. За оприлюдненою інформацією, об'єкт не мав стосунку ані до військової, ані до енергетичної інфраструктури. Після влучання виникла масштабна пожежа, яка охопила складські приміщення та призвела до значних руйнувань. За попередньою інформацією, склад було знищено.

При цьому остаточних даних щодо вартості втраченого обладнання та загальної суми збитків поки немає. Так само наразі невідомо, скільки саме товару перебувало на складі в момент атаки та якою мірою його втрата може вплинути на постачання продукції до магазинів мережі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок воєнного злочину загинули чотири особи, ще понад 20 – отримали поранення.

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