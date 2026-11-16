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Юлія Гусарова: чому онлайн-продажі зростають, а ювелірні магазини не зникають

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
582
Юлія Гусарова: чому онлайн-продажі зростають, а ювелірні магазини не зникають
Юлія Гусарова. Джерело: Особистий архів

Ювелірні компанії розвивають онлайн-продажі й водночас продовжують відкривати фізичні магазини. На перший погляд, це суперечність. На це звернула увагу Асоціація ритейлерів України в огляді від 6 листопада. Покупці дедалі частіше знайомляться з прикрасами через цифрові канали, але можливість особистого огляду й консультації залишається затребуваною.

Чи означає це, що онлайн не зміг замінити магазин? Ці формати доповнюють один одного. Частина клієнтів купує прикраси дистанційно, інші шукають модель на сайті, уточнюють параметри в месенджері, а рішення приймають після примірки. Для покупця це один процес, хоча для компанії контакти відбуваються в різних каналах.

Саме тут виникає проблема, яку не вирішує сама наявність інтернет-магазину. Покупець уже обговорив у месенджері дизайн прикраси, матеріал і бюджет, а згодом вирішив продовжити вибір у фізичному магазині. Якщо консультант у магазині не має доступу до попередніх домовленостей, клієнтові доводиться повторювати все спочатку. У сегменті дорогих прикрас, де рішення часто потребує часу, така неузгодженість між каналами може коштувати компанії продажу.

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Ці особливості ювелірної торгівлі досліджує Юлія Гусарова, підприємниця, власниця та керівниця ювелірного бізнесу, членкиня Спілки ювелірів України. Вона здобула освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій та адміністрування" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Її професійна діяльність поєднує управління ювелірним бізнесом із дослідженням взаємодії клієнтів з онлайн- та офлайн-каналами.

У квітні 2026 року в журналі Heritage and Sustainable Development, що індексується у Scopus, вийшла її наукова стаття "Omnichannel commerce and the modernization of small and medium jewelry Enterprises: Evidence from Ukraine and the United States".

Дослідження охопило чотири ювелірні бренди, 250 споживачів і 100 власників малого та середнього бізнесу. Результати вказують, що узгодженість каналів тісніше пов’язана з лояльністю та наміром повторної покупки, ніж використання окремих цифрових інструментів.

Різниця між багатоканальною та омніканальною торгівлею помітна. У першому сайт, соцмережі та магазин працюють паралельно. У другому вони зберігають контекст звернення: консультант знає, яку модель уже обговорили, а магазин може продовжити розмову з того етапу, на якому клієнт зупинився. Йдеться не про кількість платформ, а про послідовність обслуговування.

Юлія Гусарова розглядає таку послідовність як окремий об’єкт управління. Компанії необхідно визначити, на яких етапах покупець переходить між каналами, яка інформація має супроводжувати цей перехід і де контакт найчастіше переривається. Цей підхід вона систематизувала в зареєстрованій авторській методології "Архітектура клієнтського шляху в омніканальній ювелірній торгівлі" (OJR-CJA).

Методологія не обмежується описом шляху покупця. Вона допомагає оцінити, які канали привели до продажу. Наприклад, клієнт обговорив прикрасу в месенджері, а через кілька днів замовив її на сайті. Якщо ці контакти не пов’язані, консультація виглядатиме безрезультатною. У підході Юлії Гусарової враховується весь шлях до покупки, зокрема внесок попередніх звернень. Це допомагає відрізняти втрату клієнта від його переходу в інший канал.

Для індивідуальних замовлень такий зв’язок особливо корисний. Покупець може обговорити дизайн у месенджері, погодити характеристики електронною поштою, оплатити на сайті, а після отримання прикраси звернутися по сервіс до магазину. Усі ці контакти стосуються одного замовлення. Коли історія доступна консультантам незалежно від каналу, клієнтові не доводиться повторювати погоджені деталі. Так компанія підтримує послідовний сервіс і після покупки.

Однак безперервність інформації ще не гарантує того, що дистанційна покупка сприйматиметься як персональний сервіс. Як зберегти індивідуальний підхід, коли частина консультацій переноситься в цифрове середовище? Саме це питання Юлія Гусарова вивчала у своєму другому дослідженні, результати якого представила в науковій статті "Transforming luxury jewelry customer experience using strategic connection framework in omnichannel environments", опублікованій у липні 2026 року в Journal of Consumer Sciences. За висновками дослідження, онлайн- і офлайн-канали можна поєднувати без втрати відчуття ексклюзивності, якщо зберігати довіру та персональний характер обслуговування.

Для ювелірного бізнесу розвиток онлайну не обов’язково означає скорочення ролі магазинів. Покупець може обрати й придбати прикрасу повністю онлайн, зробити це у фізичному магазині або переходити між каналами на різних етапах вибору. З погляду Юлії Гусарової, перевагу дає не сама присутність бренду на кількох платформах, а здатність зберігати історію взаємодії та продовжувати консультацію без втрати деталей. Покупцеві важливо, щоб домовленості не губилися між консультацією, оформленням замовлення та отриманням виробу. Саме в узгодженні цих етапів і полягає практичний зміст омніканальної торгівлі.

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