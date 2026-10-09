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ЄС виключив із санкцій росіянина і компанію з РФ: яка країна домоглась поступок

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 3,6 т.
Естонія домоглася незапровадження санкцій проти компанії з РФ
Естонія домоглася незапровадження санкцій проти компанії з РФ. Джерело: globalsanctions.com, колаж OBOZ.UA

Естонія домоглася виключення з проєкту 22-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ російської компанії, яка постачає рідкісноземельні метали для естонського заводу Silmet. Наразі підприємство вже шукає альтернативних постачальників.

Про це повідомив репортер Рікард Йозвяк, а також підтвердили ERR у представництві Естонії у Брюсселі. При цьому ані назва російської компанії, ані ім’я пов’язної з нею фізособи не розголошуються.

"Так, ми попросили вилучити одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу з майже 1600 фізичних та юридичних осіб у санкційному списку, погодженому сьогодні послами країн-членів у COREPER II", – заявила пресофіцерка представництва Естонії у Брюсселі Керстін Лепік.

За її словами, російська компанія постачає естонському підприємству матеріали, що "мають стратегічне значення для Європи". Лепік наголошує, що від NPM Silmet залежать електронний, автомобільний та авіаційний сектори, а також створення електромобілів та вітрових турбін по всьому Євросоюзу.

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За словами Лепік, NPM Silmet зараз активно шукає альтернативні джерела постачання сировини, яку наразі імпортує з Росії.

"Естонія перегляне питання щодо включення цієї російської компанії та фізособи до санкційного списку наступного року", – підтвердила представниця Естонії.

Посли країн ЄС погодили новий пакет санкцій 7 жовтня. Він спрямований проти 743 фізичних та 826 юридичних осіб, якими є:

  • компанії, що належать до російського військово-промислового комплексу (зокрема "Севмаш", ЦКБ морської техніки "Рубін", "Малахіт", "Адміралтейські верфі", "Звездочка");
  • керівники цих підприємств.

Для остаточного набрання чинності документ ще мають затвердити міністри закордонних справ країн-членів ЄС, що очікується найближчими днями.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Велика Британія запровадила масштабний пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії фінансувати та забезпечувати її війну. Під обмеження потрапили російські нафтові компанії, танкери тіньового флоту, криптовалютні біржі, платіжні платформи та постачальники товарів для російських військових потреб.

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