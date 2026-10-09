ЄС купив у Росії історичну кількість "рідкого" газу: скільки мільярдів заплатили Кремлю

За перші дев’ять місяців 2026 року Європейський Союз (ЄС) імпортував рекордні 12,18 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) російського походження, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, кремлівська скарбниця збагатилася майже на 8 млрд євро.

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Про це повідомляє німецька організація Urgewald, посилаючись на дані моніторингу Kpler. Аналітики акцентують увагу на тому, що Європа нарощує обсяги постачань СПГ перед тим, як з 1 січня 2027 року набуде чинності повна заборона на російський скраплений газ.

Європа – головний ринок "арктичного" газу РФ

За підрахунками експертів, у 2026 році ЄС щодня купував в середньому понад 44 000 тонн російського СПГ і заплатив за нього близько 7,88 млрд євро, з яких 1,92 млрд євро – у третьому кварталі. Причому за цей період кварталі обсяги постачань із неподсанкційного арктичного проєкту "Ямал СПГ" виявилися на 13,6% нижчими, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загалом протягом січня-вересня європейські порти прийняли 167 танкерів із "Ямал СПГ". Саме ЄС виявився найбільшим ринком для СПГ з цього заводу (сюди прямувало 85% від загального обсягу постачань).

Хто закупив найбільше російського СПГ

У вересні постачання російського СПГ до ЄС становили 792 440 тонн – це дещо більше, порівняно з вереснем-2025. Загальна вартість ввезеного за місяць газу оцінюється у 818 млн євро.

При цьому майже три чверті вересневих постачань прийняла Франція. Інші ж любителі російського газу – Іспанія та Бельгія – минулого місяця російський скраплений газ не імпортували.

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Те, що потік газу з "Ямалу" продовжує надходити до ЄС, свідчить про обмежений ефект заходів, ухвалених 25 квітня щодо короткострокових СПГ-контрактів. Справжній тиск на російський газовий бізнес почнеться лише після повного ембарго – у 2027 році. З огляду на це в в Urgewald закликають Євросоюз перекрити юридичні лазівки у санкціях – зокрема вдарити по флоту арктичних танкерів Arc7.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, США та Росія обговорювали можливість залучення американських інвесторів до газопроводів "Північний потік", щоб у перспективі відновити постачання російського газу до Європи та отримувати прибутки від його продажу. Однак, Німеччина виступає проти відновлення роботи газопроводів, а санкції США та Європейського Союзу (ЄС) і невирішені питання власності наразі перешкоджають реалізації такої угоди.

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