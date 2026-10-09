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ЄС купив у Росії історичну кількість "рідкого" газу: скільки мільярдів заплатили Кремлю

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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ЄС купив у Росії історичну кількість "рідкого" газу: скільки мільярдів заплатили Кремлю
Росія продала Європі рекордну кількість СПГ

За перші дев’ять місяців 2026 року Європейський Союз (ЄС) імпортував рекордні 12,18 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) російського походження, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, кремлівська скарбниця збагатилася майже на 8 млрд євро.

Про це повідомляє німецька організація Urgewald, посилаючись на дані моніторингу Kpler. Аналітики акцентують увагу на тому, що Європа нарощує обсяги постачань СПГ перед тим, як з 1 січня 2027 року набуде чинності повна заборона на російський скраплений газ.

Європа – головний ринок "арктичного" газу РФ

За підрахунками експертів, у 2026 році ЄС щодня купував в середньому понад 44 000 тонн російського СПГ і заплатив за нього близько 7,88 млрд євро, з яких 1,92 млрд євро – у третьому кварталі. Причому за цей період кварталі обсяги постачань із неподсанкційного арктичного проєкту "Ямал СПГ" виявилися на 13,6% нижчими, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Загалом протягом січня-вересня європейські порти прийняли 167 танкерів із "Ямал СПГ". Саме ЄС виявився найбільшим ринком для СПГ з цього заводу (сюди прямувало 85% від загального обсягу постачань).

Хто закупив найбільше російського СПГ

У вересні постачання російського СПГ до ЄС становили 792 440 тонн – це дещо більше, порівняно з вереснем-2025. Загальна вартість ввезеного за місяць газу оцінюється у 818 млн євро.

При цьому майже три чверті вересневих постачань прийняла Франція. Інші ж любителі російського газу – Іспанія та Бельгія – минулого місяця російський скраплений газ не імпортували.

Те, що потік газу з "Ямалу" продовжує надходити до ЄС, свідчить про обмежений ефект заходів, ухвалених 25 квітня щодо короткострокових СПГ-контрактів. Справжній тиск на російський газовий бізнес почнеться лише після повного ембарго – у 2027 році. З огляду на це в в Urgewald закликають Євросоюз перекрити юридичні лазівки у санкціях – зокрема вдарити по флоту арктичних танкерів Arc7.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, США та Росія обговорювали можливість залучення американських інвесторів до газопроводів "Північний потік", щоб у перспективі відновити постачання російського газу до Європи та отримувати прибутки від його продажу. Однак, Німеччина виступає проти відновлення роботи газопроводів, а санкції США та Європейського Союзу (ЄС) і невирішені питання власності наразі перешкоджають реалізації такої угоди.

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