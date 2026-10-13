ЄС готує новий удар по економіці Росії через Трампа і дизель: медіа розкрили деталі нових санкцій

На саміті Європейського Союзу, який відбудеться 15 жовтня лідери країн-членів хочуть висунути вимогу щодо посилення санкцій проти нафтового сектору Росії. Це свідчить про поглиблення розколу у підходах Європи і США, чий президент Дональда Трампа вже послабив обмеження на експорт російського дизпалива.

Відео дня

Про це повідомляє Politico із посиланням на проєкт спільної заяви Європейської ради. Зазначається, що таким чином Євросоюз відкине заяву Трампа про "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною – європейські лідери наполягають: саме обмеження енергетичних доходів Кремля є ключовим для припинення війни.

"Росія не зацікавлена в деескалації, припиненні вогню чи мирі. Саме тому я їду до Брюсселя, щоб закликати партнерів розглянути можливість посилення санкцій проти Росії", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав до жорсткіших обмежень, звернувши увагу на атаки РФ по українській енергосистемі, незважаючи на заяви про перемир'я.

"Росія вестиме добросовісні переговори лише під тиском. Після атак Москви на цивільну енергосистему України ми повинні ще більше посилити санкції", – наголосив німецький лідер.

Інші великі економіки Європи – Велика Британія та Норвегія – також пообіцяли посилити тиск.

"Важливо накладати санкції на Росію, аби вона не мала коштів на фінансування війни", – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік, закликавши закрити санкційні лазівки.

РЕКЛАМА

Європейські дипломати вважають, що послаблення обмежень для російського енергосектору зумовлене внутрішньополітичними міркуваннями Трампа перед проміжними виборам до Конгресу США. Так, однією з його передвиборчих обіцянок була ціна менше $2 за галон (приблизно 3,8 л) пального, тоді як фактично тепер американцям доводиться платити вдвічі більше.

Згідно опублікованих Білим домом умов домовленості, РФ зможе вже протягом найближчих місяців на ринок додаткові 4,8 млн тонн дизеля. За оцінками експертів, такий обсяг споживається у США приблизно за 10 днів, тому це матиме мінімальний вплив на ціни у США. Натомість угода ризикує підірвати зусилля із позбавлення Москви ресурсів для ведення війни.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що наразі немає підстав змінювати позицію щодо Росії через відсутність реального енергетичного перемир’я. Він також виступив за припинення атак на енергетичні об’єкти та в Чорному морі й відновлення мирних переговорів.