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ЄС готовий послабити повʼязані з Росією санкції: медіа розкрили причину

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
ЄС готовий послабити повʼязані з Росією санкції: медіа розкрили причину
ЄС пропонує Китаю взаємно скасувати санкції у форматі "один на один". Джерело: depositphotos/paulgrecaud

Європейський Союз готовий зняти санкції, які було накладено на одну з китайських компаній за допомозі військовій машині Росії. В обмін на це Європа хоче, аби КНР скасував обмеження щодо компанії, повʼязаної зі світовим напівпровідниковим гігантом ASML Holding NV.

Як повідомляє Bloomberg, в липні у відповідь на 21-й пакет санкцій проти РФ, до якого за постачання Москві компонентів для виробництва зброї потрапили і декілька китайських компаній, Пекін запровадив дзеркальні обмеження проти 14 компаній з ЄС  – нібито за співпрацю з Тайванем.

Однією з них була Sindlhauser Materials GmbH – невелика компанія з німецької Баварії, яка спеціалізується на високоточному виробництві та інноваційних покриттях для напівпровідникової та інших галузей. Вона є важливим елементом у ланцюжку постачань світового монополіста на ринку систем фотолітографії для напівпровідникової промисловості – ASML.

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Виявилося, що Sindlhauser критично залежить від постачань рідкісноземельних металів і мінералів із Китаю. Тому, якщо китайські обмеження діятимуть і далі, підприємство ризикує збанкрутувати вже найближчими місяцями.

Імовірна угода минулого тижня обговорювалася під час візиту єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича до Пекіна, де він зустрічався з міністром торгівлі КНР Ван Веньтао. За даними журналістів, йдеться про угоду у форматі "один на один" – тобто зняття обмежень із Sindlhauser в обмін на вилучення зі списку ЄС неназваної китайської компанії.

Очікується, що перший крок до зняття санкцій має зробити саме Євросоюз, після чого Китай розблокує постачання для німецького виробника. Це водночас потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 країн-членів ЄС.

Водночас загалом ситуація насторожила європосадовців, оскільки це свідчить про доступність вразливих місць в економіці ЄС для Китай. КНР останні півтора року активно збирала розвіддані про глобальні ланцюги постачання, завдяки чому вдалося ідентифікувати маленьку баварську фірму як ключового підрядника найважливішого у світі виробника мікросхемного обладнання.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що Естонія домоглася виключення з проєкту 22-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ російської компанії, яка постачає рідкісноземельні метали для естонського заводу Silmet. Наразі підприємство вже шукає альтернативних постачальників.

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Санкції проти РосіїЄвропейський Союз (ЄС)санкціїКитай
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