Японія скасувала заборону на важливі українські продукти: що купуватимуть

Україна вперше за п'ять років зможе експортувати м’ясо птиці та яйця до Японії. Рішення ухвалили після того, як регуляторні органи азійської країни підтвердили відсутність пташиного грипу на птахофермах в Україні.

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Про це повідомили у Міністерстві сільського, лісового та рибного господарства Японії. Зазначається, що експорт птиці та яєць зупинився через спалах пташиного грипу в Україні у 2021 році.

"На основі інформації, наданої Японії українськими органами охорони здоров'я тварин щодо заходів профілактики пташиного грипу, ми підтвердили, що свійська птиця в країні вільна від хвороби. Тому станом на сьогодні (16 жовтня. – Ред.) ми скасували тимчасове призупинення імпорту", – йдеться у заяві японського міністерства.

Там нагадали, що імпорт м'яса птиці з України було тимчасово призупинено у жовтні 2021 року через виявлення осередків високопатогенного пташиного грипу на українських підприємствах. У міністерстві назвали метою обмежень саме захист поголів'я всередині Японії від вірусних інфекцій, а не безпеку харчових продуктів.

Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Юрій Лутовінов підтвердив цю інформацію. Він наголосив на важливості ухваленого рішення для вітчизняних виробників.

"Після п’яти років обмежень Японія відновлює імпорт українського м’яса птиці, яєць та продукції з них. Високо цінуємо це важливе рішення, ухвалене 16 жовтня, яке відкриває нові можливості для українських виробників та є вагомим кроком у розвитку торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами", – додав Лутовінов.

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Він зазначив, що особисто подякував японським партнерам під час зустрічі із заступником генерального директора Бюро експорту та міжнародних справ Ейджі Танакою. "Продовжуємо спільну роботу над розширенням доступу української продукції до японського ринку та поглибленням двостороннього економічного співробітництва", – підсумував дипломат.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, країни Європейського Союзу посилюють експорт своїх сирів до України. Водночас вітчизняні сировари стикаються з низкою інших викликів, зокрема зі зростанням виробничих витрат, логістичними ускладненням та новими перебоями з електропостачанням.

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