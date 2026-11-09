Яким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати гроші

Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. При цьому більшість вкладів зроблено в державні банки.

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Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили:

Частка "ФОП" у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%.

Сума їхніх вкладів – 207,4 млрд грн.

При цьому наголошується: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких 25,88% від загальної кількості.

Також значна кількість тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів становить 20,74%.

Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,57% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,56%.

До яких банків українці несуть гроші

Водночас зазначається, що більшість українців зберігають гроші в банках, часткою в яких володіє держава. Таких 59,81% від загальної кількості.

Ще 22,84% зробили вклади в приватні банки. А 17,35% – у банки іноземних груп.

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У якій валюті українці воліють зберігати гроші

Лідером серед валют є гривня. Сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

В іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 607,2 млрд грн.

Які вимоги Нацбанк запровадив щодо поповнення банківських карток

Водночас в Україні діють оновлені правила внесення готівки на картки або рахунки через платіжні термінали самообслуговування. Зокрема, згідно з рішенням НБУ, з 26 червня користувач зобов’язаний підтвердити номер мобільного телефону, тобто пройти верифікацію.

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При цьому на квитанції, яка формуватиметься після завершення операції, обов’язково вказуватиметься повний номер телефону платника. А постачальників послуг зобов’язали забезпечувати українцям безпеку – зокрема, гарантувати, що код не було передано іншим особам.

Разом з тим, наголошується: без введення цього коду транзакція не завершиться – однак не всі платежі потребуватимуть SMS-підтвердження. Без пароля, як і раніше, можна буде:

сплачувати податки та комунальні послуги;

купувати транспортні квитки;

поповнювати проїзні картки;

поповнювати мобільний зв'язок – але лише в межах 500 грн на місяць на один номер;

внести готівку на рахунок, до якого прив’язана картка – але лише за умови, що термінал успішно зчитав номер картки, а платник підтвердив операцію за допомогою ПІН-коду або через банківський застосунок.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Тепер вони діятимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження відбудеться в автоматичному режимі – однак не для всіх карток.