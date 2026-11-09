Яким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати гроші

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Електричне освітлення. ІлюстраціяЕнергетики оголосили графік відключень на 9 листопада: де не буде світла у понеділок"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настроїКушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WPКушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WPКолишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у КраковіКолишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у КраковіРосія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. ФотоРосія вдарила по Кременчуку: під атакою були багатоповерхівка та готель, там пожежі. ФотоУ Польщі ідентифікували усіх жертв теракту у Кракові: з громадянством однієї жінки виникла плутанинаУ Польщі ідентифікували усіх жертв теракту у Кракові: з громадянством однієї жінки виникла плутанина"Боги війни": мережу вразило фото українських воїнів після 8,5 місяців на позиціях"Боги війни": мережу вразило фото українських воїнів після 8,5 місяців на позиціяхПісля гри з "Шахтарем" Суркіс прийшов в ефір і зробив заяву про головного тренера "Динамо". ВідеоПісля гри з "Шахтарем" Суркіс прийшов в ефір і зробив заяву про головного тренера "Динамо". ВідеоЩо треба мати вдома при відключеннях світла: перелік важливих речейЩо треба мати вдома при відключеннях світла: перелік важливих речей"Навіщо мені три фізкультури на тиждень?" Запитання учениці 11 класу спантеличило мережу"Навіщо мені три фізкультури на тиждень?" Запитання учениці 11 класу спантеличило мережу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Яким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати гроші

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
42
Яким банкам довіряють українці
Яким банкам довіряють українці

Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. При цьому більшість вкладів зроблено в державні банки.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили:

  • Частка "ФОП" у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%.
  • Сума їхніх вкладів – 207,4 млрд грн.

При цьому наголошується: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких 25,88% від загальної кількості.

Також значна кількість тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів становить 20,74%.

Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,57% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,56%.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
21,6 т.
Показання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть: що зміниться для українців
21,6 т.
Показання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть: що зміниться для українців
Дарина ГерцеваДарина Герцева
10,4 т.
Сотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцям
10,4 т.
Сотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцям
Роман КостюченкоРоман Костюченко
62,9 т.
Будинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владі
62,9 т.
Будинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, до чого готуються у владі
Скільки грошей українці тримають у банках

Скільки грошей українці тримають у банках. Джерело: ФГВФЛ

До яких банків українці несуть гроші

Водночас зазначається, що більшість українців зберігають гроші в банках, часткою в яких володіє держава. Таких 59,81% від загальної кількості.

Ще 22,84% зробили вклади в приватні банки. А 17,35% – у банки іноземних груп.

До яких банків українці несуть гроші

До яких банків українці несуть гроші. Джерело: ФГВФЛ

У якій валюті українці воліють зберігати гроші

Лідером серед валют є гривня. Сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

В іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 607,2 млрд грн.

Українці воліють зберігати гроші в банках

Українці воліють зберігати гроші в банках. Джерело: ФГВФЛ

Які вимоги Нацбанк запровадив щодо поповнення банківських карток

Водночас в Україні діють оновлені правила внесення готівки на картки або рахунки через платіжні термінали самообслуговування. Зокрема, згідно з рішенням НБУ, з 26 червня користувач зобов’язаний підтвердити номер мобільного телефону, тобто пройти верифікацію.

При цьому на квитанції, яка формуватиметься після завершення операції, обов’язково вказуватиметься повний номер телефону платника. А постачальників послуг зобов’язали забезпечувати українцям безпеку – зокрема, гарантувати, що код не було передано іншим особам.

Разом з тим, наголошується: без введення цього коду транзакція не завершиться – однак не всі платежі потребуватимуть SMS-підтвердження. Без пароля, як і раніше, можна буде:

  • сплачувати податки та комунальні послуги;
  • купувати транспортні квитки;
  • поповнювати проїзні картки;
  • поповнювати мобільний зв'язок – але лише в межах 500 грн на місяць на один номер;
  • внести готівку на рахунок, до якого прив’язана картка – але лише за умови, що термінал успішно зчитав номер картки, а платник підтвердив операцію за допомогою ПІН-коду або через банківський застосунок.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Тепер вони діятимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження відбудеться в автоматичному режимі – однак не для всіх карток.

Схожі теми
Банківська системаУкраїнаФонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)банкНаціональний банк України (НБУ)гривнядоларєвро
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!