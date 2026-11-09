Яким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати гроші
Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. При цьому більшість вкладів зроблено в державні банки.
Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили:
- Частка "ФОП" у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%.
- Сума їхніх вкладів – 207,4 млрд грн.
При цьому наголошується: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких 25,88% від загальної кількості.
Також значна кількість тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів становить 20,74%.
Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,57% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,56%.
До яких банків українці несуть гроші
Водночас зазначається, що більшість українців зберігають гроші в банках, часткою в яких володіє держава. Таких 59,81% від загальної кількості.
Ще 22,84% зробили вклади в приватні банки. А 17,35% – у банки іноземних груп.
У якій валюті українці воліють зберігати гроші
Лідером серед валют є гривня. Сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.
В іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 607,2 млрд грн.
Які вимоги Нацбанк запровадив щодо поповнення банківських карток
Водночас в Україні діють оновлені правила внесення готівки на картки або рахунки через платіжні термінали самообслуговування. Зокрема, згідно з рішенням НБУ, з 26 червня користувач зобов’язаний підтвердити номер мобільного телефону, тобто пройти верифікацію.
При цьому на квитанції, яка формуватиметься після завершення операції, обов’язково вказуватиметься повний номер телефону платника. А постачальників послуг зобов’язали забезпечувати українцям безпеку – зокрема, гарантувати, що код не було передано іншим особам.
Разом з тим, наголошується: без введення цього коду транзакція не завершиться – однак не всі платежі потребуватимуть SMS-підтвердження. Без пароля, як і раніше, можна буде:
- сплачувати податки та комунальні послуги;
- купувати транспортні квитки;
- поповнювати проїзні картки;
- поповнювати мобільний зв'язок – але лише в межах 500 грн на місяць на один номер;
- внести готівку на рахунок, до якого прив’язана картка – але лише за умови, що термінал успішно зчитав номер картки, а платник підтвердив операцію за допомогою ПІН-коду або через банківський застосунок.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Тепер вони діятимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження відбудеться в автоматичному режимі – однак не для всіх карток.