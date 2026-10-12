Яким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати гроші
Станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках складала 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.
Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили:
- Частка ФОП у структурі вкладників на 1 липня 2026 року складала 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%.
- Сума їхніх вкладів – 208,2 млрд грн.
При цьому підкреслюється: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких – 25,61% від загальної кількості.
Також значна кількість вкладників тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів складає 20,82%.
Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,59% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,63%.
У які банки українці вкладають гроші
Водночас зазначається, що більшість українців зберігають гроші в банках, частку в яких має держава. Таких 59,8% від загальної кількості.
Ще 22,8% зробили вклади в приватні банки. А 17,4% – у банки іноземних груп.
У якій валюті українці воліють зберігати гроші
Лідером серед валют є гривня. Сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.
В іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 602,3 млрд грн.
В Україні ліквідували банк
Тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.
"Ліквідація АТ "Банк "Національні інвестиції"… Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про припинення 4 серпня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам", – йдеться в повідомленні.
Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Банку "Національні інвестиції" було ухвалено Нацбанком наприкінці 2015 року. Там нагадали:
- Восени того ж року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.
- Власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень.
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