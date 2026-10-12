Яким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати гроші

Станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках складала 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.

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Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили:

Частка ФОП у структурі вкладників на 1 липня 2026 року складала 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%.

Сума їхніх вкладів – 208,2 млрд грн.

При цьому підкреслюється: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких – 25,61% від загальної кількості.

Також значна кількість вкладників тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів складає 20,82%.

Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,59% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,63%.

У які банки українці вкладають гроші

Водночас зазначається, що більшість українців зберігають гроші в банках, частку в яких має держава. Таких 59,8% від загальної кількості.

Ще 22,8% зробили вклади в приватні банки. А 17,4% – у банки іноземних груп.

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У якій валюті українці воліють зберігати гроші

Лідером серед валют є гривня. Сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

В іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 602,3 млрд грн.

В Україні ліквідували банк

Тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.

Головні історії дня

"Ліквідація АТ "Банк "Національні інвестиції"… Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про припинення 4 серпня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам", – йдеться в повідомленні.

Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Банку "Національні інвестиції" було ухвалено Нацбанком наприкінці 2015 року. Там нагадали:

Восени того ж року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас клієнти ПриватБанку можуть переоформити картку, термін дії якої закінчується, – і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому відділенні банку. При цьому тим, у кого пошкоджена картка або змінилися особисті дані, настійно рекомендується замінити картку.