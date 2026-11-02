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Як обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти гроші

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
300
Як обманюють у супермаркетах
Як обманюють у супермаркетах. Джерело: Pixabay

Українці можуть зіткнутися з обважуванням у супермаркетах та інших торговельних закладах. Тобто коли фактична вага товару менша за зазначену на ціннику або в чеку, що призводить до переплати. Тож у разі виявлення цього варто скаржитися на такі заклади – адже обважування є порушенням прав споживача.

Про це повідомили експерти "Захисту прав споживачів". Вони зазначили:

  • Для обважування торговельні заклади використовують ваги, які не пройшли повірку.
  • Тому, купуючи товар, який потрібно зважувати, слід звертати увагу на те, чи мають засоби вимірювальної техніки повірочне тавро.

"Якщо ні, то покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки", – розповіли фахівці.

Куди варто скаржитися

У разі виявлення порушення з боку торговельного закладу українцям радять звертатися зі скаргою до компетентних органів. Ними є:

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  • Держпродспоживслужба.
  • Суд.

У супермаркетах українців відмовляються обслуговувати гривнями певних номіналів

Також у супермаркетах і магазинах касири можуть відмовитися приймати ті чи інші купюри та монети – насамперед великих номіналів. Пояснити це вони можуть тим, що їм нічим давати решту. Проте це є порушенням законодавства – а отже, приводом для звернення зі скаргою до керівництва закладу.

Ба більше, розповіли експерти, саме на касирів покладається обов’язок самостійно стежити за наявністю необхідної суми для здачі. А тому вимога пред’явити певну суму або примус до обміну великої банкноти в іншому місці слід розглядати як неправомірне перекладання працівником магазину своїх обов’язків на покупця.

"Проблема відсутності решти – не ваша відповідальність. Якщо касир продовжує стверджувати протилежне, слід звертатися до адміністрації магазину та вказувати, що касир намагається перекласти свої обов’язки на покупця", – пояснили експерти.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас під час купівлі сумішей для куріння електронних сигарет часто українцям не видають чеків. Натомість покупці отримують або папірець з інформацією про товар – однак оформлений зі значними порушеннями, – або взагалі нічого. Це може призвести, зокрема, до неможливості повернути товар.

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