Як обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти гроші

Українці можуть зіткнутися з обважуванням у супермаркетах та інших торговельних закладах. Тобто коли фактична вага товару менша за зазначену на ціннику або в чеку, що призводить до переплати. Тож у разі виявлення цього варто скаржитися на такі заклади – адже обважування є порушенням прав споживача.

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Про це повідомили експерти "Захисту прав споживачів". Вони зазначили:

Для обважування торговельні заклади використовують ваги, які не пройшли повірку.

Тому, купуючи товар, який потрібно зважувати, слід звертати увагу на те, чи мають засоби вимірювальної техніки повірочне тавро.

"Якщо ні, то покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки", – розповіли фахівці.

Куди варто скаржитися

У разі виявлення порушення з боку торговельного закладу українцям радять звертатися зі скаргою до компетентних органів. Ними є:

Держпродспоживслужба.

Суд.

У супермаркетах українців відмовляються обслуговувати гривнями певних номіналів

Також у супермаркетах і магазинах касири можуть відмовитися приймати ті чи інші купюри та монети – насамперед великих номіналів. Пояснити це вони можуть тим, що їм нічим давати решту. Проте це є порушенням законодавства – а отже, приводом для звернення зі скаргою до керівництва закладу.

Ба більше, розповіли експерти, саме на касирів покладається обов’язок самостійно стежити за наявністю необхідної суми для здачі. А тому вимога пред’явити певну суму або примус до обміну великої банкноти в іншому місці слід розглядати як неправомірне перекладання працівником магазину своїх обов’язків на покупця.

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"Проблема відсутності решти – не ваша відповідальність. Якщо касир продовжує стверджувати протилежне, слід звертатися до адміністрації магазину та вказувати, що касир намагається перекласти свої обов’язки на покупця", – пояснили експерти.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас під час купівлі сумішей для куріння електронних сигарет часто українцям не видають чеків. Натомість покупці отримують або папірець з інформацією про товар – однак оформлений зі значними порушеннями, – або взагалі нічого. Це може призвести, зокрема, до неможливості повернути товар.

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