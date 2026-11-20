Відкрити кав'ярню, запустити інтернет-магазин або перетворити улюблену справу на повноцінний бізнес – це лише початок. Щоб підприємство не просто запрацювало, а й приносило прибуток, важливо заздалегідь продумати фінансову організацію – від стартового бюджету та регулярних платежів до приймання безготівкових оплат і банківського обслуговування. Адже навіть перспективна бізнес-ідея може зіткнутися з труднощами, якщо підприємець не врахував частину витрат або відкладає вирішення фінансових питань на останній момент.

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Особливо важливими такі рішення стають у перші місяці роботи. На цьому етапі бізнес ще формує клієнтську базу, перевіряє попит, налагоджує постачання та шукає оптимальну модель роботи. Тому кожна заощаджена гривня може стати додатковим ресурсом для закупівлі товару, реклами, обладнання або розширення асортименту.

OBOZ.UA вирішив розібратися, з якими фінансовими викликами стикаються українці під час запуску власної справи та які рішення допомагають ефективніше управляти коштами. Для цього редакція поспілкувалася з фахівцем Ощадбанку, який розповів про можливості банківського обслуговування для підприємців-початківців, умови спеціальної пропозиції для нового бізнесу та способи заощадити на регулярних фінансових операціях.

Власна справа починається не з продажів, а з фінансового плану

Одна з поширених помилок підприємців-початківців – орієнтуватися переважно на суму, необхідну для відкриття бізнесу. Наприклад, майбутній власник кав'ярні розраховує вартість оренди, ремонту, кавомашини та меблів, але не завжди повністю враховує витрати, які виникатимуть уже після відкриття. Однак, саме вони значною мірою визначатимуть, наскільки стабільно працюватиме підприємство.

До стартового бюджету варто включити кілька основних категорій витрат. Насамперед це реєстрація бізнесу, підготовка приміщення, придбання обладнання, товарів або сировини, а також оформлення необхідних документів. Окремо потрібно передбачити кошти на рекламу, створення сайту чи сторінок у соціальних мережах, пакування, доставку та інші інструменти залучення клієнтів.

Не менш важливо розрахувати регулярні платежі – оренду, комунальні послуги, зарплати працівникам, податки, закупівлі, логістику, банківське обслуговування та комісії за приймання платежів. Навіть якщо на початку підприємець працюватиме самостійно, частину цих витрат усе одно доведеться покривати.

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Ще один важливий елемент – фінансова подушка. Перші тижні або навіть місяці продажі можуть бути нестабільними, тому бажано мати резерв, який допоможе сплачувати обов'язкові рахунки, поки бізнес виходить на прогнозований рівень доходу. Умовно кажучи, власник невеликого магазину може мати достатньо грошей, щоб закупити першу партію товару та облаштувати торговельне приміщення. Але якщо він не залишить коштів на наступну закупівлю, рекламу й поточні платежі, навіть успішний старт не гарантуватиме стабільної роботи.

Тому фінансовий план має відповідати не лише на запитання "скільки потрібно для відкриття?", а й на "скільки коштуватиме утримання бізнесу щомісяця і за якого обсягу продажів він почне покривати ці витрати?".

Чому підприємцю потрібен окремий бізнес-рахунок

Після визначення бюджету та організаційної моделі наступним кроком стає відкриття рахунку для підприємницької діяльності. Для ФОП або юридичної особи це один з основних фінансових інструментів, адже через нього проходять розрахунки з постачальниками, партнерами та клієнтами, сплата податків й інші операції.

Відокремлення особистих коштів від грошей бізнесу допомагає контролювати фінансовий результат. Підприємець може бачити надходження, регулярні платежі та витрати на ведення справи, не змішуючи їх із власними побутовими покупками. Це спрощує планування бюджету та дозволяє краще розуміти, скільки коштів реально залишається після виконання фінансових зобов'язань.

Водночас, відкриття рахунку не обов'язково має перетворюватися на окремий складний етап з поїздками до відділення та паперовою роботою. Наприклад, Ощадбанк пропонує підприємцям можливість дистанційно відкрити рахунок через платформу ОщадБізнес. Для цього потрібно зареєструватися на платформі, обрати відповідний тарифний пакет – "Моя справа" або "Мій бізнес" та пройти процедуру відеоверифікації.

Документи можна підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Таким чином, для відкриття рахунку не потрібно особисто відвідувати банківське відділення.

Водночас рахунок – це не єдина можливість, яку отримує підприємець після початку співпраці з банком. Як пояснили OBOZ.UA в Ощадбанку, разом із відкриттям рахунку клієнт отримує доступ до онлайн-банкінгу CorpLight, корпоративної картки для зручного обліку витрат і можливість відкрити валютний рахунок. Останній може знадобитися підприємцям, які працюють з іноземними партнерами, зберігають кошти в іноземній валюті або здійснюють валютні платежі.

Крім того, клієнти отримують доступ до інформації про грантові можливості та пільгові кредитні програми, які можуть стати додатковим джерелом фінансування для розвитку підприємства.

Важливо також враховувати можливості, які банк пропонує підприємцям на початковому етапі діяльності. Зокрема, спеціальні умови для нових бізнес-клієнтів можуть допомогти оптимізувати стартові витрати та спрямувати більше коштів безпосередньо на розвиток власної справи.

Саме тому в межах акції "СТАРТУЙ В ПЛЮС" нові клієнти, які відкривають рахунок за пакетами "Моя справа" або "Мій бізнес", отримують 90 днів обслуговування рахунку за 0 грн. Зазначається, що це дає змогу значно зменшити регулярні витрати протягом перших трьох місяців роботи.

Як приймати оплату від клієнтів і не витрачати додаткові кошти

Ще одне питання, яке підприємцю варто вирішити до початку активних продажів, – як саме клієнти зможуть оплачувати товари та послуги. Сьогодні покупці звикли розраховуватися банківськими картками, смартфонами та іншими безконтактними способами. Тому відсутність можливості безготівкової оплати може стати перешкодою для продажу навіть тоді, коли товар або послуга відповідають очікуванням клієнта.

Це стосується практично всіх напрямів малого бізнесу. У кав'ярні покупець може не мати із собою готівки, у салоні краси клієнт захоче розрахуватися телефоном, а в магазині одягу карткова оплата часто є звичним способом завершення покупки.

Для підприємця еквайринг – це інструмент приймання безготівкових платежів. Він дозволяє розраховуватися картками та підтримує зручний для клієнта формат обслуговування. Водночас власник бізнесу отримує кошти на рахунок, а не повинен постійно працювати з готівкою, організовувати її зберігання та інкасацію.

Ощадбанк пропонує торговельний еквайринг, а також ОщадPAY. За інформацією банку, кошти від безготівкових оплат надходять на рахунок уже наступного робочого дня. Підприємець може оперативніше використовувати отримані кошти для розрахунків із постачальниками та покриття поточних потреб. Крім того, використання еквайрингу допомагає зменшити ризики, пов'язані з прийманням готівки, та витрати на інкасацію. Для бізнесу, який працює з великою кількістю невеликих покупок, це може бути суттєвою перевагою.

Важливо й те, що сучасні платіжні рішення можуть бути інтегровані з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО). Зокрема, банк пропонує термінал із функцією фіскалізації, що допомагає організувати приймання оплати та фіскальне оформлення розрахунків у межах відповідного рішення.

Як зменшити витрати на еквайринг

Під час вибору еквайрингу підприємці часто звертають увагу на зручність термінала, швидкість зарахування коштів і технічні можливості. Проте не менш важливий критерій – розмір комісії, адже вона залежить від обороту, що більше клієнтів розраховуються картками, то більшою стає загальна сума платежів за послугу.

У межах акції "СТАРТУЙ В ПЛЮС" Ощадбанк пропонує новим бізнес-клієнтам спеціальні умови підключення еквайрингу – акційну ставку 1,1% замість стандартних 1,3%. Пропозиція поширюється на торговельний еквайринг та ОщадPAY і дозволяє підприємцям зменшити витрати на приймання безготівкових платежів.

Розмір економії залежить від місячного обороту бізнесу. Що більше клієнтів оплачують товари та послуги картками, то відчутнішою стає різниця між стандартною та акційною ставками. Наприклад, за безготівкового обороту 300 тис. грн на місяць комісія за стандартною ставкою 1,3% становила б 3 900 грн, тоді як за акційною ставкою 1,1% – 3 300 грн. Таким чином, підприємець може залишити у своєму розпорядженні додаткові 600 грн щомісяця та спрямувати їх на поточні потреби підприємства.

Крім спеціальних умов на еквайринг, акція "СТАРТУЙ В ПЛЮС" передбачає ще одну перевагу для нових бізнес-клієнтів. Підприємці, які відкривають рахунок за тарифними пакетами "Моя справа" або "Мій бізнес", отримують 90 днів обслуговування рахунку за 0 грн.

Таким чином, пропозиція охоплює одразу два важливі для підприємця напрями – зменшення витрат на банківське обслуговування на початку діяльності та спеціальну комісію за приймання безготівкових платежів. У свою чергу, це дозволяє новому бізнесу скористатися додатковими фінансовими перевагами під час запуску та перших етапів роботи.

Водночас, пропозиція доступна лише для нових клієнтів – ФОП та юридичних осіб, які відкривають рахунок онлайн через платформу ОщадБізнес за тарифними пакетами "Моя справа" або "Мій бізнес". Акція діє з 1 вересня до 31 грудня 2026 року включно.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно зареєструватися на платформі, відкрити рахунок за одним із двох зазначених пакетів до 31 грудня 2026 року та виконати умови підключення відповідної послуги. Після завершення акційного періоду, з 1 січня 2027 року, комісія за еквайринг сплачуватиметься за тарифами, які діятимуть у банку на той момент.

Важливий нюанс! Для підключення еквайрингу за акційною ставкою необхідно підписати відповідну заяву в найближчому відділенні банку. Тобто відкриття самого рахунку доступне повністю онлайн, однак оформлення еквайрингу передбачає окремий крок.

Які банківські послуги потрібні підприємцю на старті

На початку роботи не обов'язково підключати всі доступні фінансові інструменти одночасно. Важливо визначити, які послуги потрібні саме для поточної моделі бізнесу, щоб не переплачувати за те, чим підприємець поки не користуватиметься. У відповідь на запит OBOZ.UA в Ощадбанку рекомендують підприємцям-початківцям насамперед звернути увагу на три базові інструменти – поточний рахунок, послугу еквайрингу та корпоративну картку.

Поточний рахунок потрібен для проведення основних фінансових операцій: отримання платежів, розрахунків із постачальниками, сплати податків та інших витрат. Еквайринг дає змогу приймати безготівкову оплату від клієнтів, а корпоративна картка допомагає зручно оплачувати господарські потреби підприємства та контролювати витрати.

Такий набір дозволяє організувати основні фінансові процеси без зайвих складнощів. Надалі, коли обороти зростатимуть, а бізнес розширюватиме свою діяльність, підприємець зможе додавати інші інструменти відповідно до потреб. Наприклад, валютний рахунок може стати актуальним у разі виходу на міжнародні ринки або початку роботи з іноземними контрагентами.

Запуск власної справи завжди пов'язаний із невизначеністю. Навіть ретельно продуманий бізнес-план не гарантує, що кількість клієнтів, середній чек і щомісячний дохід відповідатимуть початковим прогнозам. Однак підприємець може впливати на те, наскільки ефективно організовані його фінансові процеси. Окремий рахунок допомагає контролювати рух коштів, еквайринг робить оплату зручнішою для клієнтів, а вигідніші умови банківського обслуговування дозволяють зменшити регулярні витрати.