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Як Feature Flags змінюють роботу продуктових команд Slot City

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
585
Як Feature Flags змінюють роботу продуктових команд Slot City
Артем Рудиченко CEO Slot City. Джерело: Slot City

Feature Flags змінюють взаємодію між розробниками, тестувальниками, продакт-менеджерами та бізнесом. Механізм дає змогу відокремити розгортання коду від запуску функції для користувачів. Але як цей підхід впливає на роботу продуктових команд? У коментарі для ІТС пояснив Артем Рудиченко, CEO Slot City.

Запуск як окреме рішення

Розробники заздалегідь додають новий функціонал у продукт і залишають його вимкненим. Увімкнути функцію можна будь-якої миті без нового деплою. Артем Рудиченко вбачає в цьому головну цінність для бізнесу: "Компанія сама визначає момент і масштаб змін".

Він звертає увагу на дослідження DORA від Google Cloud. Згідно з ним, у час поширення штучного інтелекту якість продукту допомагають утримати невеликі порції змін і швидкий відкат невдалих рішень. CEO Slot City підсумовує: "Feature Flags дають командам обидві ці можливості, тому я сприймаю результати дослідження як пряме підтвердження цінності підходу".

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За словами Артема Рудиченка, прапорці задають нову логіку співпраці. Розробники інтегрують код меншими частинами, тестувальники перевіряють функцію в реальному середовищі на внутрішній групі ще до запуску для клієнтів. Продакт-менеджер сам керує аудиторією експерименту, а бізнес обирає момент запуску під власні плани без прив'язки до графіка релізів. CEO Slot City Артем Рудиченко оцінює цю зміну так: "Для мене, як керівника, ця гнучкість особливо цінна".

Новий функціонал можна відкрити невеликій частці аудиторії й поступово розширювати охоплення. У разі збою функцію швидко вимикають, не відкочуючи весь "деплой".

Що потребує уваги

Разом із кількістю прапорців зростає й обсяг роботи для команд якості. Артем Рудиченко пояснює причину: "Продукт мусить коректно працювати незалежно від того, ввімкнена функція чи вимкнена, тож кількість сценаріїв для перевірки зростає разом із кількістю перемикачів". Перемикачі, які залишаються в коді після повного запуску, поступово стають технічним боргом, тому їх варто вчасно видаляти.

"Найкраще цей інструмент працює в компаніях, де за швидкістю стоять чіткі домовленості та рішення на основі даних", – наголошує на ролі командної культури CEO Slot City Артем Рудиченко.

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