"Ябко" знову спіймали на можливому продажі "сірої" техніки: що показала перевірка iPhone

Мережа "Ябко" знову опинилася в центрі скандалу через можливий продаж нерозмитненої техніки. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що придбав у магазині iPhone 18 Pro Max, але перевірка IMEI не виявила відомостей про його митне оформлення. Водночас, це не перші претензії до компанії, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводило обшуки в її приміщеннях, а суд залишив у силі штраф за відсутність документів на техніку Apple в одному з магазинів.

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Про це парламентар повідомив 31 жовтня у своєму Telegram-каналі. За його словами, смартфон він придбав 30 жовтня, а до публікації додав чек із магазину та скриншоти результатів перевірки IMEI.

Йдеться про сервіс Державної митної служби "Перевірка відомостей про митне оформлення пристрою за IMEI". Він дає змогу перевірити, чи є в інформаційних системах митниці відомості про оформлення конкретного пристрою за його міжнародним ідентифікатором. У випадку з придбаним Гетманцевим смартфоном сервіс не показав даних про митне оформлення.

Нардеп звернув увагу, що така ситуація, на його думку, суперечить попереднім заявам представників "Ябко". Протягом 2026 року компанія неодноразово запевняла, що працює виключно з офіційним імпортом, а також обіцяла надати документи, які підтверджують законність походження товару.

"Найбільша в країні організована злочинна група контрабандистів продовжує красти гроші в армії. Під могильне мовчання ягнят із БЕБ і митниці", – написав Гетманцев, коментуючи результати перевірки.

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Гетманцев також звернувся до Державної митної служби та БЕБ із запитанням, скільки ще триватиме ситуація з можливим продажем нерозмитненої техніки. За його словами, попередні обшуки, заяви компанії та повідомлення про завершення перевірок не вирішили проблему, якщо пристрій без відомостей про митне оформлення знову вдалося придбати в роздрібній мережі.

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Чому до "Ябко" знову виникли питання

Нинішня заява Гетманцева стала черговим епізодом у тривалій історії претензій до мережі "Ябко". Ще в лютому 2026 року компанія опинилася в центрі масштабної операції Бюро економічної безпеки, пов'язаної з перевіркою можливих схем ввезення електроніки та ухилення від сплати податків.

Тоді детективи БЕБ провели обшуки на складських та офісних приміщеннях мережі в кількох населених пунктах України. Правоохоронці повідомляли про вилучення значної кількості електроніки, зокрема ноутбуків, планшетів, навушників, смартгодинників та іншої техніки, походження якої перевіряли.

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У бюро не називали компанію, в приміщеннях якої проводили слідчі дії. Однак журналіст Євген Плінський пов'язав операцію саме з мережею "Ябко". За його оцінкою, вартість вилученого майна могла перевищувати 100 млн доларів. Водночас на момент проведення обшуків у БЕБ зазначали, що остаточна оцінка вилученої продукції ще триває.

Слідство перевіряло можливі порушення, пов'язані з контрабандою товарів, ухиленням від сплати податків і використанням механізмів дроблення бізнесу. Зокрема, йшлося про можливе залучення понад сотні фізичних осіб-підприємців для продажу техніки та мінімізації податкових зобов'язань.

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У "Ябко" підтвердили, що в приміщеннях компанії відбувалися обшуки, однак заперечили причетність до незаконних схем. Представники мережі заявляли, що працюють прозоро, дотримуються вимог законодавства та надають правоохоронним органам необхідні документи й пояснення. Також у компанії наголошували, що слідчі дії не вплинули на роботу магазинів.

Судовий штраф за відсутність документів на техніку Apple

Окремий епізод, який також привернув увагу до діяльності мережі, стосується судового спору через документи на техніку Apple в одному з магазинів у Рівному. Як випливає зі справи № 380/6048/25 Львівського окружного адміністративного суду, під час фактичної перевірки магазину на вулиці Олександра Борисенка податківці виявили кілька пристроїв Apple, на які продавець не зміг надати документи, що підтверджували б їхнє походження та внесення до товарного обліку.

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Серед виявленої продукції були iPhone 13 Starlight, iPhone 12 White та iPhone 13 Midnight. Загальна вартість техніки, щодо якої не надали підтверджувальних документів, становила 308 827 грн.

За результатами перевірки податкова застосувала до компанії фінансову санкцію в розмірі 347 579,80 грн. ТОВ "Спешлтех", яке пов'язують із мережею "Ябко", намагалося оскаржити це рішення в суді. Представники компанії наполягали, що перевірка була проведена з порушеннями, а документи на товар нібито надавалися контролюючому органу.

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Однак, суд не задовольнив позов і залишив штраф у силі. У рішенні від 17 квітня 2026 року суд зазначив, що суб'єкти господарювання зобов'язані вести облік товарних запасів і мати документи, які підтверджують походження продукції. Важливим стало й те, що підтверджувальні документи не були надані на момент початку перевірки.

У матеріалах справи також згадувалася інформація, яку податківці отримали під час моніторингу відкритих джерел. Зокрема, перевірялися повідомлення про можливі розрахунки за техніку через перекази з картки на картку, криптовалюту та продажі без видачі фіскальних чеків.

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На момент оприлюднення заяви Гетманцева в наданих матеріалах немає відповіді "Ябко" саме на історію з придбаним ним iPhone 18 Pro Max. Так само не наведено результатів нової перевірки БЕБ або Держмитслужби щодо цього конкретного пристрою.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, АРМА передало на продаж 819 одиниць техніки Apple, серед яких 500 смартфонів iPhone, майже 200 навушників AirPods та 100 годинників Apple Watch, вилучених у січні 2026 року на кордоні з Польщею та попередньо оцінених у 35,5 млн гривень. Техніку виявили у спеціально обладнаному сховищі мікроавтобуса 37-річного жителя Львівщини, якого підозрюють у контрабанді.