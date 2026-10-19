Вплив ГПУ на кримінальні справи та ризики для незалежності системи: у законопроєкті про реформу прокуратури опинилися сумнівні норми

В Україні готують реформу прокуратури в межах виконання євроінтеграційних зобов’язань за програмою Ukraine Facility, для чого уряд зареєстрував законопроєкт №16144, який має забезпечити прозорий відбір прокурорів на керівні посади, посилити їхню незалежність та вдосконалити дисциплінарні процедури. Однак, документ містить сумнівні норми, які можуть створювати можливості для втручання в кримінальні розслідування та непрозорих кадрових рішень, тому громадські активісти закликають уряд доопрацювати законопроєкт відповідно до зобов’язань України перед Європейським Союзом (ЄС).

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12 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16144, розроблений Кабінетом Міністрів у межах виконання євроінтеграційних зобов'язань. Його мета – змінити принципи призначення прокурорів на керівні посади, забезпечити перевірку їхньої професійної компетентності та доброчесності.

Зокрема, документ передбачає запровадження конкурсного відбору на адміністративні посади в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах. Також пропонується скасувати можливість окремих призначень без конкурсу, яку запровадили у 2025 році.

Крім того, законопроєкт передбачає створення Ради етичних стандартів для перевірки кандидатів до органів прокурорського самоврядування, посилення повноважень Ради прокурорів України та збільшення до трьох років строку притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності.

Попри ці зміни, окремі положення документа викликають питання щодо того, наскільки майбутня реформа забезпечить реальну незалежність прокуратури.

Які сумнівні норми містить законопроєкт

Одне з головних питань стосується повноважень Генерального прокурора. Законопроєкт не скасовує чинну норму, яка дозволяє йому витребовувати матеріали будь-якого кримінального провадження для перевірки додержання законності.

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Таке повноваження запровадили у липні 2025 року. Воно не означає автоматичного права закрити будь-яку справу, однак створює потенційні можливості для втручання в роботу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво розслідуваннями. Водночас скасування широкого доступу Офісу Генерального прокурора до матеріалів досудового розслідування належить до євроінтеграційних орієнтирів України.

Інше питання стосується незалежності органів, які перевірятимуть доброчесність прокурорів. Уряд пропонує створити Раду етичних стандартів із семи осіб. Чотирьох її членів делегуватиме Рада прокурорів України, ще одного – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, а двох інших визначатимуть представники адвокатури та юридичної науково-освітньої спільноти.

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Таким чином, більшість у новому органі становитимуть представники прокурорської системи. Зазначається, що це може поставити під сумнів незалежність перевірки кандидатів до установ, які фактично беруть участь у формуванні складу самої Ради етичних стандартів.

Питання виникають і до конкурсного відбору на керівні посади. Хоча законопроєкт передбачає проведення конкурсів, він не встановлює достатньо чітких гарантій їхньої відкритості. Зокрема, недостатньо врегульовано оприлюднення рішень конкурсних комісій, обґрунтування результатів оцінювання кандидатів та відкритість засідань.

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Частину відповідних процедур пропонують визначати окремими актами Офісу Генерального прокурора, а не безпосередньо законом. Через це правила відбору можуть змінюватися без внесення змін до законодавства.

Крім того, документ передбачає, що результати перевірки професійної компетентності та доброчесності кандидатів мають враховуватися під час відбору. Водночас формулювання не містить достатньо чіткої заборони призначати на керівні посади осіб, які не відповідають установленим критеріям.

Ще одна суперечлива норма стосується дострокового відкликання членів Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Законопроєкт дозволяє припиняти їхні повноваження через невиконання або неналежне виконання обов'язків, але не встановлює вичерпного переліку порушень, які можуть бути підставою для такого рішення. Зазначається, що це створює ризики суб'єктивного трактування дій членів відповідних органів і потенційного тиску на них.

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Окремі зміни можуть вплинути й на можливість подання дисциплінарних скарг на прокурорів. Зокрема, пропонується дозволити залишати звернення без розгляду, якщо вони містять висловлювання, які принижують честь і гідність будь-якої особи.

Оскільки таке формулювання є оціночним, виникає ризик, що підставою для повернення скарги стане суб'єктивне трактування критичних тверджень заявника. При цьому рішення про залишення скарги без розгляду за такою підставою не можна буде оскаржити.

Ще одне питання стосується остаточного призначення керівників. За законопроєктом конкурсні органи повинні рекомендувати щонайменше двох кандидатів на кожну вакантну адміністративну посаду. Однак документ не дає чіткої відповіді, що робити, якщо встановленим вимогам відповідатиме лише один претендент, та залишає можливості для суб'єктивного вибору між кандидатами.

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Чому законопроєкт пропонують доопрацювати

На зазначені ризики звернули увагу й представники громадського сектору. Зокрема, антикорупційні активісти, які проаналізували положення законопроєкту №16144, наголосили, що попри позитивні зміни документ не повністю відповідає завданням реформи прокуратури та євроінтеграційним зобов'язанням України.

Серед їхніх основних вимог – скасувати право Генерального прокурора витребовувати будь-які кримінальні провадження, забезпечити незалежний і збалансований склад Ради етичних стандартів, а також безпосередньо в законі закріпити чіткі правила проведення конкурсів, критерії оцінювання кандидатів та обов'язкове оприлюднення обґрунтованих рішень.

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Крім того, активісти пропонують зробити відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності обов'язковою умовою призначення, визначити конкретні підстави дострокового припинення повноважень членів органів прокурорського самоврядування та прибрати можливість відхиляти дисциплінарні скарги через суб'єктивне трактування висловлювань про честь і гідність.

Відповідні зауваження направили до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Офісу Генерального прокурора, НАЗК та профільних комітетів Верховної Ради. Представники громадського сектору закликають уряд доопрацювати законопроєкт №16144 відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права та зобов'язань України перед ЄС.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в регіональних прокуратурах триває кадровий аудит, за результатами якого вже ухвалили низку рішень. Зокрема, 24 прокурори пройшли поліграф, вісьмох осіб, яких згадували в контексті операції "Карфаген", звільнили з органів прокуратури, а керівників двох обласних прокуратур вирішили звільнити з адміністративних посад.