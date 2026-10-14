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Вогонь знищив близько 85% товарів: Росія 10 разів за день атакувала "Епіцентр" у Хмельницькому. Фото

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
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Вогонь знищив близько 85% товарів: Росія 10 разів за день атакувала "Епіцентр" у Хмельницькому. Фото
Вогонь знищив близько 85% товарів які зберігалися на складі "Епіцентр". Джерело: facebook.com/epicentrkua

Унаслідок російських атак на логістичний комплекс компанії "Епіцентр" у Хмельницькому вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Протягом одного дня російські війська десять разів ударили по об'єкту, спричинивши п'ять масштабних пожеж.

Про наслідки атаки компанія "Епіцентр К" розповіла на своїй сторінці у Facebook. Там зазначили, що російські удари фактично знищили останній великий логістичний розподільчий центр мережі, який залишався вцілілим після попередніх атак на склади в Києві та Київській області.

Вогонь знищив близько 85% товарів: Росія 10 разів за день атакувала ''Епіцентр'' у Хмельницькому. Фото

Останній великий логістичний комплекс Епіцентру в Хмельницькому. Джерело: facebook.com/epicentrkua

У компанії наголосили, що найважливіше – усі працівники залишилися живими. Водночас масштаб руйнувань став серйозним ударом для бізнесу, адже цей склад відігравав важливу роль у забезпеченні торговельних центрів мережі товарами.

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"Десять. ДЕСЯТЬ атак протягом одного дня. П'ять масштабних пожеж!" – написали представники "Епіцентру К".

За словами компанії, під час атаки в небі перебувало близько трьох десятків дронів, які не давали загасити пожежу.

Вогонь знищив близько 85% товарів: Росія 10 разів за день атакувала ''Епіцентр'' у Хмельницькому. Фото

Останній великий логістичний комплекс Епіцентру в Хмельницькому. Джерело: facebook.com/epicentrkua

Удар по бізнесу

Логістичний комплекс у Хмельницькому був фактично останнім великим складським об'єктом компанії, який уцілів після знищення двох найбільших логістичних комплексів у Києві та Київській області.

Саме звідти товари відправляли до торговельних центрів "Епіцентру". На складі щодня працювали люди, які забезпечували постачання продукції для покупців.

Вогонь знищив близько 85% товарів: Росія 10 разів за день атакувала ''Епіцентр'' у Хмельницькому. Фото

Останній великий логістичний комплекс Епіцентру в Хмельницькому. Джерело: facebook.com/epicentrkua

У компанії зазначили, що наслідки атаки не обмежуються знищеними товарами. Руйнування логістичного центру означає також значні фінансові втрати та проблеми з організацією постачання.

Там наголосили, що за кожною такою атакою стоять не лише пошкоджені будівлі, а й ризики для роботи українського бізнесу, виплати зарплат, збереження робочих місць і підтримки економіки країни.

Попри попередні втрати, у компанії зазначили, що й надалі доводиться починати роботу спочатку. Однак до таких ударів неможливо звикнути.

Вогонь знищив близько 85% товарів: Росія 10 разів за день атакувала ''Епіцентр'' у Хмельницькому. Фото

Останній великий логістичний комплекс Епіцентру в Хмельницькому. Джерело: facebook.com/epicentrkua

Найбільшим полегшенням для працівників і компанії стало те, що під час атаки на логістичний комплекс у Хмельницькому ніхто не постраждав.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в компанії "Епіцентр К" емоційно відреагували на знищення РФ магазину в Миколаєві.

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