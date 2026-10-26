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Власники "Нової пошти" збираються купити банк в Україні: розкрито назву установи

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Материнська компанія "Нової пошти" подала заявку на купівлю банку
Материнська компанія "Нової пошти" подала заявку на купівлю банку

Фінансово-промислова група Nova, до якої входить зокрема і "Нова пошта", планує придбати 100% акцій БТА Банку через свою "дочку" "НоваПей Інвест". Їй належить небанківська платіжна система NovaPay.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зазначається, що керівництво БТА Банку вже офіційно повідомили про намір викупити 20 мільйонів простих іменних акцій, що складає повний пакет статутного капіталу фінустанови.

На момент подання заяви "НоваПей Інвест" та її афілійовані особи не володіли частками в банку.

Що передувало

Український БТА Банк – дочірня структура однойменного казахстанського банку і є однією з найменших на ринку за розміром активів (попри це, вона має повноцінну банківську ліцензію). Станом на 1 грудня 2025 року активи банку становили майже 369 млн грн, а статутний капітал – 1,5 млрд грн.

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Власники неодноразово намагалися продати український актив:

  • 2020 рік – Нацбанк блокував угоду з білоруським бізнесменом Миколою Воробʼєм через підпадання останнього під санкції ЄС;
  • 2021 рік – угоду про купівлю підписала казахстанська група Kaspi, однак після початку повномасштабного вторгнення відмовилася від виходу на український ринок;
  • січень 2025 року – Антимонопольний комітет України надав дозвіл на купівлю БТА Банку партнерам фінкомпанії "Є-Гроші" Вячеславу Мішалову (70%) та Дмитру Шевчуку (30%), а через рік Національний банк розглядав їхній пакет документів.

Навіщо банківська ліцензія групі Nova

У березні 2026 року свої наміри щодо придбання банківської установи вперше публічно підтвердила група Nova. Власний банк або обмежена банківська ліцензія були необхідні для зняття регуляторних бар'єрів та повноцінного обслуговування як приватних, так і корпоративних клієнтів.

Згодом у групі зазначали, що розглядають також варіант роботи в межах статусу "банку фінансової інклюзії" для розширення фінансових послуг без розбудови громіздкої класичної банківської інфраструктури. Купівля БТА Банку дозволить NovaPay трансформуватися з платіжної системи у повноцінного гравця банківського сектору України.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, із 1 жовтня "Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання відправлень у відділеннях із семи до п’яти днів. Якщо отримувач не забере посилку за цей час, навіть за 2 додаткові дні доведеться платити за тарифами компанії.

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