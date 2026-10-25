VIP-номери можуть коштувати українцям тисячі гривень: яку схему вигадали шахраї

Українців попередили про шахрайські схеми з VIP-номерами, у яких посередники можуть вимагати передоплату за гарантоване бронювання, доступ до баз МВС (Міністерство внутрішніх справ) або оформлення поза офіційною процедурою. Бажану комбінацію можна самостійно перевірити й забронювати через Кабінет водія, причому номер зберігається за замовником протягом 15 календарних днів, а визначені платні комбінації коштують від 2400 до 96 000 грн.

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Про ризики попередили Департамент кіберполіції та Головний сервісний центр МВС. Правоохоронці пояснили, як законно забронювати бажану комбінацію, скільки коштує така послуга та які пропозиції мають насторожити автомобілістів.

Як працює нова схема шахрайства з автомобільними номерами

Бажані комбінації цифр на номерних знаках користуються попитом серед водіїв. Деякі автомобілісти хочуть отримати певне поєднання цифр через особисті вподобання, пам’ятні дати або прагнення зробити номер свого автомобіля впізнаваним.

Цим можуть користуватися зловмисники, які пропонують допомогу з оформленням номерних знаків через соціальні мережі, месенджери та сторонні інтернет-ресурси. Схема може починатися з оголошення про можливість отримати конкретний номер, навіть якщо він нібито недоступний для звичайного бронювання.

Посередник запевняє, що має доступ до внутрішніх баз або може домовитися з відповідними службами, щоб зарезервувати потрібну комбінацію. Після цього потенційного покупця можуть попросити внести передоплату за бронювання, виготовлення номерного знака або прискорене оформлення документів. Однак, після переказу грошей виконавець може перестати відповідати, видалити листування або вигадати додаткові платежі.

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Ще одна ознака потенційного шахрайства – обіцянка отримати номерний знак без реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС. Правоохоронці наголошують, що пропозиції оформити VIP-номер поза офіційною процедурою потребують особливої обережності. Саме тому автомобілістам радять не довіряти посередникам, які гарантують доступ до конкретної комбінації, та не переказувати кошти на особисті банківські картки незнайомців.

Як самостійно забронювати бажаний номер

Щоб отримати номерний знак із потрібною комбінацією цифр, не обов’язково звертатися до сторонніх осіб. Перевірити наявність доступних номерів і скористатися послугою бронювання можна самостійно через офіційний електронний Кабінет водія. Для цього необхідно:

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авторизуватися в Кабінеті водія; відкрити розділ "Електронні послуги"; обрати послугу "Бронювання номерних знаків"; вказати регіон і відповідний сервісний центр МВС; обрати категорію транспортного засобу та переглянути доступні комбінації цифр; забронювати потрібний номер, якщо він є в системі.

Сервіс дає змогу переглядати доступні комбінації в режимі реального часу, це дозволяє водієві самостійно перевірити, чи можна забронювати бажаний номер, без звернення до посередників. Водночас, наявність конкретної комбінації не гарантована.

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Якщо потрібного номера немає в системі, його не можна просто замовити телефоном, через месенджер або на сторонньому сайті. У такому разі водієві доведеться періодично перевіряти офіційний сервіс, чи з’явилася потрібна комбінація.

Скільки коштують VIP-номери в Україні

Вартість номерних знаків залежить від обраної комбінації цифр і типу транспортного засобу. За інформацією Головного сервісного центру МВС, вибір бажаної комбінації коштує 360 грн, тоді як визначені платні комбінації можуть коштувати від 2400 до 96 000 грн.

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Однак ці суми не завжди є остаточною вартістю отримання номерного знака. Окремо оплачуються бронювання, реєстраційні процедури, виготовлення номерного знака та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Тому перед оформленням варто перевірити актуальні тарифи на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Після успішного бронювання бажана комбінація зберігається за замовником протягом 15 календарних днів. У цей період необхідно звернутися до обраного сервісного центру МВС для реєстрації або перереєстрації автомобіля.

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Саме під час проведення відповідної процедури номерний знак закріплюють за транспортним засобом. Бронювання не замінює реєстраційних дій і не дає змоги отримати номер без оформлення автомобіля. Тому обіцянки посередників передати готові номери без відвідування сервісного центру та виконання встановлених вимог мають викликати підозру.

Якщо водій планує отримати бажану комбінацію, варто заздалегідь перевірити доступність номера, ознайомитися з тарифами й переконатися, що він зможе пройти необхідні процедури протягом установленого строку.

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Як не втратити гроші та персональні дані

Під час пошуку бажаних номерних знаків автомобілістам рекомендують звертати увагу не лише на ціну, а й на спосіб оформлення послуги. Зокрема, насторожити мають такі обставини:

посередник обіцяє гарантовано отримати номер, якого немає в офіційній системі;

вимагає передоплату на особисту банківську картку за неофіційне бронювання;

запевняє, що має особливий доступ до баз МВС і може обійти встановлені правила;

пропонує отримати номер без реєстрації чи перереєстрації автомобіля;

просить повідомити пароль від Кабінету водія, банківські реквізити або код підтвердження.

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Не варто передавати стороннім особам дані для входу в електронні сервіси, навіть якщо вони представляються працівниками установ або обіцяють допомогти з оформленням. Якщо ж гроші вже перераховано підозрілому посереднику, необхідно зберегти листування, оголошення, квитанції та інші докази. Після цього можна повідомити про випадок кіберполіцію через офіційну форму звернення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні шахраї розсилають SMS від імені "Укрпошти" з вимогою сплатити 30 грн митного збору за посилку, а посилання для оплати веде на підроблений сайт, де зловмисники намагаються викрасти банківські реквізити та гроші. У компанії закликають не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти відправлення лише через офіційні ресурси.