Вікторія Демченко: чому перероблене золото ще не гарантує етичності прикраси

У жовтні ювелірна галузь знову заговорила про походження переробленого золота. Reuters 19 жовтня описало ризик потрапляння нелегально видобутого металу на ринок під виглядом вторинної сировини. А 24 жовтня на Chicago Responsible Jewelry Conference обговорювали, чому позначка "recycled" не замінює перевірки походження.

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Для покупця це парадокс. Якщо золото вже використовували, чи автоматично це відповідальний вибір? Повторне використання металу є частиною циркулярної економіки та може зменшувати потребу в новій сировині. Але позначка "перероблене" не пояснює, звідки метал надійшов і чи можна перевірити його історію.

Саме на цю відмінність звертає увагу Вікторія Демченко, підприємниця, власниця та керівниця ювелірного бізнесу, членкиня Спілки ювелірів України. У 2014 році вона здобула кваліфікацію магістра маркетингу, а у 2016–2017 роках пройшла спеціалізовані курси з атестації та оцінювання дорогоцінного каміння й експертної оцінки діамантів у Державному гемологічному центрі України. Її професійна робота поєднує практику ювелірного бізнесу з дослідженням відповідального походження матеріалів.

Покупець бачить готову прикрасу, але не знає, як золото потрапило до виробника і які дані передавалися між постачальниками. Обіцянка "екологічно" без пояснення, що саме перевірено, створює хибну впевненість. За підходом Вікторії Демченко, важливо розділяти три питання: з чого виготовлено виріб, звідки походять матеріали і чим підтверджуються заяви бренду.

У лютому 2026 року в журналі Heritage and Sustainable Development, що індексується у Scopus, вийшла її стаття "Sustainable consumption and supply chain transparency in emerging jewelry brands". Дослідження охопило п'ять ювелірних брендів і 200 споживачів у США. Важливими для них були безконфліктне походження діамантів, перероблені метали й цифрова простежуваність. Також виявлено зв'язок цифрової прозорості з довірою, а розкриття етичних практик – із готовністю платити більше.

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За словом "етичність" можуть стояти різні документи: одні описують характеристики каменя, інші стосуються походження металу. Покупцеві непросто зрозуміти, які саме заяви вони підтверджують. Вікторія Демченко пропонує зіставляти кожне твердження бренду з джерелом перевірки та робити відомості зрозумілими покупцеві. Цей принцип вона розробила й закріпила в зареєстрованій авторській методології "Модель формування споживчої довіри до люксових ювелірних брендів через етичні сигнали, підтверджену прозорість походження та цифрову простежуваність".

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Матриця етичних сигналів зіставляє твердження про походження металу, виробництво чи каміння з підтвердженнями. Якщо доказів немає, заяву уточнюють, а не підсилюють красивими словами. Інформацію для покупця структурують: від простого пояснення до документів постачальника або цифрового паспорта. Таку систему може використовувати і невелика компанія без складних технологій.

Наприклад, сертифікат на діамант може підтверджувати гемологічні характеристики, але не всю історію його постачання. Цифровий паспорт прикраси збирає відомості в одному місці, проте їх джерела мають бути надійними. Навіть блокчейн не перевіряє правдивість внесених даних: він допомагає їх зберігати, але не гарантує достовірності.

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Окреме питання – лабораторно вирощені діаманти. Для них не потрібно видобувати природний алмаз, проте виробництво потребує багато енергії. Натуральний діамант не обов'язково означає безвідповідальне виробництво, а лабораторний – не обов'язково екологічно бездоганне. Важливо, яку електроенергію використовує виробник і чи може підтвердити екологічні характеристики виробництва. Сам спосіб отримання каменя ще не дає повної відповіді про його вплив на довкілля.

Чи готовий покупець платити більше за прикрасу, якщо може перевірити її походження? У другому, вже завершеному дослідженні Вікторія Демченко порівняла реакції 362 учасників зі США та України. У сценарії з блокчейн-простежуваністю довіра й заявлена готовність платити більше були найвищими.

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Із підходу Вікторії Демченко випливають практичні запитання до продавця. Якщо золото називають переробленим, чи є підтвердження від постачальника і що воно засвідчує? Якщо бренд заявляє про відповідальне походження діаманта, хто перевіряв ці дані? Якщо пропонують цифровий паспорт, чи можна побачити не лише сторінку, а й джерела інформації?

Варто враховувати і межі підтвердження. Один документ може засвідчувати характеристики каменя, інший – походження металу, третій – вимоги до постачальника. Жоден із них не є автоматичним доказом усіх екологічних та етичних переваг прикраси. Чесне "цей етап ми поки не можемо підтвердити" корисніше за загальне "у нас усе екологічно".

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Для ювелірного ринку це питання не обмежується міжнародними дискусіями. Навіть невеликий бренд може почати з обліку матеріалів, перевірки відомостей постачальників і зрозумілих пояснень для покупця. Це не замінить незалежної перевірки, але допоможе не обіцяти більше, ніж компанія здатна підтвердити. Висока ціна прикраси не пояснює її походження. Відповідальність починається з готовності бренду показати, на чому грунтуються його слова.