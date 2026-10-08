Вік не має значення: у Києві підліткам відкрито продають рідини для вейпів і не перевіряють паспорт

Неповнолітні українці можуть без проблем придбати рідини для електронних сигарет – у багатьох торгових точках продавці не перевіряють у них паспорти. Ба більше, ті ж продавці допомагають підліткам правильно змішати рідину.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають:

Учасник експерименту – 16-річний Антон – зміг без проблем придбати "самозаміси" у 3 з 5 точок Києва.

У всіх випадках "було зроблено все, щоб він зміг закурити одразу після виходу з кіоску".

Зокрема, зазначається, що в кіосках у нього не попросили паспорт під час купівлі рідин для куріння:

На автобусній зупинці на вул. Олександри Екстер у Деснянському районі Києва.

У магазинчику поруч із пунктом обміну валюти біля ТЦ "Фестивальний".

Ще одному придорожньому кіоску в тому ж районі.

"Прикметно, що в усіх кіосках, де Антону продавали "самозаміси", йому ще й допомогли правильно їх змішати. Як пояснювали продавці, деякі примудряються розбивати капсули, тому краще "нехай вони самі". Ось така турбота про підростаюче покоління", – йдеться в матеріалі.

Водночас, нагадують його автори, продаж електронних сигарет та рідин до них особам, які не досягли 18 років, прямо заборонений законом. Ба більше, за таке порушення передбачена відповідальність як для підприємства, так і для працівника, який здійснив продаж.

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"До суб’єкта господарювання може бути застосовано штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. А до продавця – адміністративний штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили аналітики.

Втім, зазначається, що наявність санкцій на папері ще не означає неминучість покарання. Адже для цього:

Порушення необхідно зафіксувати.

Встановити суб’єкта господарювання.

Скласти відповідні матеріали та передати інформацію до органу, що контролює ліцензію.

"Саме на цьому етапі відповідальність часто розмивається між різними відомствами. При цьому йдеться про абсолютно доступний і масовий товар, який можна придбати де завгодно – від невеликих кіосків до торгових центрів і супермаркетів. І проблема в тому, що вейпи вже стали настільки звичним явищем, що їх продають поруч зі звичайними товарами, а покупцеві не потрібно шукати якісь спеціалізовані місця", – підсумували автори матеріалу.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.