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Вік не має значення: у Києві підліткам відкрито продають рідини для вейпів і не перевіряють паспорт

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read3 хв
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У Києві підліткам відкрито продають рідини для вейпів і не перевіряють паспорт
У Києві підліткам відкрито продають рідини для вейпів і не перевіряють паспорт

Неповнолітні українці можуть без проблем придбати рідини для електронних сигарет – у багатьох торгових точках продавці не перевіряють у них паспорти. Ба більше, ті ж продавці допомагають підліткам правильно змішати рідину.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають:

  • Учасник експерименту – 16-річний Антон – зміг без проблем придбати "самозаміси" у 3 з 5 точок Києва.
  • У всіх випадках "було зроблено все, щоб він зміг закурити одразу після виходу з кіоску".
У Києві неповнолітнім відкрито продають суміші для куріння

У Києві неповнолітнім відкрито продають суміші для куріння

Зокрема, зазначається, що в кіосках у нього не попросили паспорт під час купівлі рідин для куріння:

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  • На автобусній зупинці на вул. Олександри Екстер у Деснянському районі Києва.
  • У магазинчику поруч із пунктом обміну валюти біля ТЦ "Фестивальний".
  • Ще одному придорожньому кіоску в тому ж районі.

"Прикметно, що в усіх кіосках, де Антону продавали "самозаміси", йому ще й допомогли правильно їх змішати. Як пояснювали продавці, деякі примудряються розбивати капсули, тому краще "нехай вони самі". Ось така турбота про підростаюче покоління", – йдеться в матеріалі.

Водночас, нагадують його автори, продаж електронних сигарет та рідин до них особам, які не досягли 18 років, прямо заборонений законом. Ба більше, за таке порушення передбачена відповідальність як для підприємства, так і для працівника, який здійснив продаж.

"До суб’єкта господарювання може бути застосовано штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. А до продавця – адміністративний штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили аналітики.

Втім, зазначається, що наявність санкцій на папері ще не означає неминучість покарання. Адже для цього:

  • Порушення необхідно зафіксувати.
  • Встановити суб’єкта господарювання.
  • Скласти відповідні матеріали та передати інформацію до органу, що контролює ліцензію.

"Саме на цьому етапі відповідальність часто розмивається між різними відомствами. При цьому йдеться про абсолютно доступний і масовий товар, який можна придбати де завгодно – від невеликих кіосків до торгових центрів і супермаркетів. І проблема в тому, що вейпи вже стали настільки звичним явищем, що їх продають поруч зі звичайними товарами, а покупцеві не потрібно шукати якісь спеціалізовані місця", – підсумували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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