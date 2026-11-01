Відселення українців з квартир: "слуга народу" розповіла, хто ухвалюватиме рішення про знесення будинків

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - гроші, виплатаВ Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 роківІлюстрація - відділення ПриватБанкуУкраїнські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанк"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з Україною"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з УкраїноюНорвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20Норвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20Беньямін НетаньягуЩоб не залежати від арабських партій: в Ізраїлі розглядають можливість прямих виборів прем'єр-міністраВорог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"Ворог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"У парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий урядУ парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий уряд"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по Ірану"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по ІрануНа вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушенняНа вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушенняЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацієюЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Відселення українців з квартир: "слуга народу" розповіла, хто ухвалюватиме рішення про знесення будинків

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
276
В Україні готуються зносити будинки
В Україні готуються зносити будинки. Джерело: Дніпровська міська рада

Проблема застарілого житлового фонду в Україні дуже гостра. За оцінками, нині в країні близько 30 тис. "хрущовок", багато з яких почали будувати в 1957 році – і значна кількість їх перебуває в аварійному стані. Одним же з рішень питання є знесення цих споруд – для того, щоб на їхньому місці збудувати нові. Втім, примусового відселення мешканців не буде.

Про це OBOZ.UA розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу"). Вона зазначила: зараз обговорюється питання, "яка кількість людей повинна буде ухвалити рішення про знесення будинку".

"Однак, це не буде 100%-ва планка. Адже ми розуміємо, що завжди будуть люди, які скажуть, що нічого не хочуть", – пояснила Шуляк.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
537
Аргентинський банк почав блокувати рахунки росіян: що відбувається
537
Аргентинський банк почав блокувати рахунки росіян: що відбувається
Роман КостюченкоРоман Костюченко
591
В Україні перейменували банк: що буде з грошима клієнтів
591
В Україні перейменували банк: що буде з грошима клієнтів
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
447
"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких потягів після обстрілів Росією Дніпра та Харкова
447
"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких потягів після обстрілів Росією Дніпра та Харкова

Спочатку потрібно ухвалити закон

Втім, зазначила Шуляк, для того, щоб знесення будинків стало можливим, народні депутати мають проголосувати, а президент підписати відповідний законопроєкт №6458. Однак:

  • Він поки що пройшов лише 1-ше читання.
  • Зараз його "готують до 2-го".

Де українці житимуть після знесення їхніх будинків

Водночас, зазначила вона, під час виселення українцям надаватимуть компенсацію за їхні квартири. Однак якою вона буде, ще належить визначити:

  • Якщо йтиметься про нові квадратні метри – "то де вони будуть".
  • Якщо про гроші – то яка сума.

"Людина має розуміти, чи зможе вона за ці гроші придбати потрібне їй житло, чи ні", – пояснила нардепка.

Як повідомляв OBOZ.UA, разом з тим, у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.

Схожі теми
Українажитло, аварійний будинокжитлонерухомістьринок нерухомості
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!