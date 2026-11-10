Відома мережа ресторанів закрила всі заклади в Україні: які причини та чи відновить роботу

Популярна мережа закладів харчування Salateira припинила роботу всіх 12 ресторанів в Україні після майже 15 років діяльності. Серед причин закриття – фінансові труднощі, зокрема падіння виручки на 45% через тривалі повітряні тривоги та вимушені простої закладів у торговельних центрах. Зокрема, новий ресторан Salaterra в ТЦ River Mall не є ребрендингом мережі, а зовсім новим закладом.

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Про закриття повідомила співвласниця компанії Ірина Добруцька. Закриття стало фіналом тривалого періоду фінансових труднощів, про які представники мережі розповідали ще влітку 2026 року.

Через повітряні тривоги та вимушені зупинки роботи ресторани, розташовані в торговельних центрах, втратили значну частину виручки. Водночас витрати на утримання закладів залишалися, а прибутковість бізнесу суттєво погіршилася.

Чому закрилися всі ресторани Salateira

Ппісля майже 15 років роботи бренд фактично залишив український ресторанний ринок. У червні 2026 року в Києві ще працювали 12 закладів, однак до листопада всі вони припинили приймати відвідувачів. Про проблеми компанії стало відомо ще влітку.

Співзасновник Salateira Олександр Савілов в інтерв'ю розповідав, що робота ресторанів у торговельних центрах серйозно постраждала через тривалі повітряні тривоги. Порівняно з довоєнним періодом виторг таких закладів скоротився приблизно на 45%. Особливо складною ситуація була для ресторанів, які працювали в ТРЦ.

Під час повітряних тривог торговельні центри та розташовані в них заклади змушені призупиняти роботу, а відвідувачі залишають приміщення або не приходять туди взагалі. У результаті ресторани втрачають години, протягом яких могли б обслуговувати клієнтів і отримувати дохід. За словами Савілова, одна година вимушеного простою могла коштувати окремому закладу від 10 до 30 тис. грн.

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Водночас маржинальність бізнесу скоротилася вдвічі. Для мережі з кількома ресторанами такі втрати ставали особливо відчутними, адже кожен заклад мав забезпечувати поточні витрати навіть за умов нестабільного потоку відвідувачів.

Попри складнощі, компанія намагалася знайти можливості для відновлення. Зокрема, розглядали оновлення концепції ресторанів, залучення партнерів і подальший розвиток мережі. Проте зрештою ці плани не допомогли зберегти українські заклади.

Що відомо про новий ресторан Salaterra

Окрему увагу привернула ситуація навколо приміщення колишнього ресторану Salateira в київському ТРЦ River Mall. На його місці відкрився заклад Salaterra, назва якого дуже схожа на назву попередньої мережі. Через це в соцмережах почали припускати, що Salateira просто змінила бренд і продовжила роботу під новою назвою.

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Однак Добруцька спростувала таку версію. За її словами, Salaterra не є ребрендингом Salateira, новий ресторан відкрили колишній бренд-шеф мережі та власники торговельного центру. Співвласниця також заявила, що обладнання закритого ресторану Salateira не повернули, а тепер його використовують у новому закладі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, восени 2026 року Sinsay, METRO, "Книгарня Є" та "Сирне королівство" призупинили роботу або закрили окремі торговельні точки переважно через російські атаки й безпекові ризики, тоді як мережі 1708 та BPSH скоротили присутність у Києві через падіння відвідуваності та втрату рентабельності. Водночас, більшість цих рішень не означають остаточного виходу компаній з українського ринку.