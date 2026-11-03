Велика мережа магазинів отримала дозвіл НБУ на власний платіжний сервіс: що зміниться для покупців

Мережа магазинів EVA отримала від Національного банку України (НБУ) дозвіл на створення власного платіжного сервісу – компанія зможе переказувати кошти та обслуговувати безготівкові платежі. За цим проєктом стоять співвласники ритейлера, а сам сервіс планують розвивати для електронної комерції, однак терміни його запуску поки не розголошують.

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Про це повідомила пресслужба EVA в коментарі медіа. 30 жовтня ТОВ "Євапей" включили до Реєстру платіжної інфраструктури НБУ. Компанія отримала можливість працювати як платіжна установа та надавати визначені законодавством фінансові послуги.

Зокрема, "Євапей" зможе здійснювати перекази коштів без відкриття рахунку, а також надавати послуги з еквайрингу платіжних інструментів. Останній напрям передбачає технічне забезпечення приймання безготівкових платежів від покупців на користь продавців. Саме ця можливість має особливе значення для розвитку електронної комерції.

У мережі EVA повідомили, що платіжний сервіс планують розвивати насамперед для потреб електронної торгівлі. Водночас конкретні терміни запуску, обсяг інвестицій у проєкт і детальні умови майбутньої роботи поки не розкриваються. Тож наразі йдеться про отримання регуляторного статусу та можливість розвивати власну платіжну інфраструктуру, а не про оголошення повноцінного запуску нового сервісу для покупців.

Хто стоїть за платіжною компанією

ТОВ "Євапей" пов'язане з власниками мережі EVA. За даними YouControl, половина компанії належить Аліні Кіптик, ще 50% – кіпрській Mitali Holdings Ltd. Кінцевими бенефіціарами зазначені сама Кіптик і співвласник EVA Руслан Шостак.

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Аліна Кіптик є донькою Валерія Кіптика – співвласника мереж EVA та Varus. Вона також очолює ТОВ "Тесті Фуд", яке є одним із трьох франчайзі мережі ресторанів KFC в Україні.

Ідея створення "Євапей" з'явилася не сьогодні. Антимонопольний комітет України погодив створення компанії ще у жовтні 2023 року. Відтоді проєкт пройшов шлях до отримання статусу платіжної установи, який відкриває можливість безпосередньо працювати на ринку платіжних послуг.

Для великого ритейлера власний платіжний сервіс може стати частиною ширшої цифрової інфраструктури. Йдеться не лише про приймання оплати за покупки, а й про можливість розвивати фінансові інструменти, інтегровані з онлайн-магазином та іншими каналами продажу.

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EVA приєднується до тренду на власні платіжні сервіси

Українські торговельні компанії дедалі активніше розвивають власні фінансові рішення. Такий підхід дає змогу інтегрувати оплату безпосередньо в торговельні платформи, спрощувати розрахунки та створювати додаткові послуги для покупців і підприємців.

Один із найпомітніших прикладів – Rozetka. Ще у грудні 2021 року ритейлер розглядав можливість придбання банку. Згодом компанія пішла іншим шляхом: її фінансова структура RozetkaPay отримала обмежену банківську ліцензію. У березні 2025 року сервіс почав відкривати рахунки для клієнтів маркетплейсу, а надалі планував розширити цю можливість і на бізнес-користувачів.

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У вересні 2025 року Rozetka також запустила кредитну картку у партнерстві з Unex Bank і Mastercard. Вона інтегрована з платіжною інфраструктурою RozetkaPay. Ще один приклад – NovaPay, фінансова компанія групи "Нова пошта". У серпні 2026 року вона отримала від НБУ право на еквайринг платіжних інструментів, розширивши перелік послуг, які може надавати.

Водночас вихід "Євапей" на ринок відбувається в умовах конкуренції з боку банків і небанківських фінансових компаній. За даними рейтингу Forbes Ukraine від лютого 2026 року, протягом попереднього року на ринку інтернет-еквайрингу з'явилися шість нових гравців. У першій десятці компаній за кількістю бізнес-клієнтів небанківських фінансових установ уже більше, ніж банків.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, український парламент дозволив національному поштовому оператору "Укрпошта" надавати банківські послуги. Ця зміна – частина масштабної реформи, яка дала змогу забезпечити надання фінансових послуг у всіх населених пунктах України.