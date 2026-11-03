Вдвічі менше листонош і 2800 закритих відділень: українські села ризикують залишитися без пошти

За три роки "Укрпошта" скоротила мережу майже на 2800 відділень, а кількість листонош за 2023-2024 роки зменшилася майже вдвічі – з 12 505 до 6658. Через відсутність повного обліку населених пунктів із пересувною або відсутньою поштою, від компанії вимагають посилити контроль, щоб мешканці сіл не втратили доступ до пенсій, комунальних платежів та інших необхідних послуг.

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Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, до Офісу омбудсмана регулярно надходять звернення громадян, які стурбовані закриттям стаціонарних поштових відділень і переходом на пересувну пошту.

Особливо гостро це питання постає у селах, де поштове відділення часто є одним із небагатьох доступних місць для отримання важливих послуг. Через них люди можуть отримувати пенсійні виплати, оплачувати комунальні рахунки, користуватися іншими сервісами.

"Укрпошта" скоротила мережу майже на 28%

За даними моніторингу Офісу омбудсмана, протягом трьох років мережа "Укрпошти" скоротилася з 10 000 до 7211 відділень. Компанія втратила майже 2800 поштових об'єктів, а загальне скорочення становило близько 28%.

Окреме занепокоєння викликає зміна формату обслуговування. У 2024-2025 роках приблизно 28% мережі "Укрпошти" становили пересувні відділення. Такий формат передбачає, що поштові послуги надаються не у постійному приміщенні, а за допомогою мобільних підрозділів, які можуть обслуговувати декілька населених пунктів за визначеним маршрутом.

Пересувна пошта може бути альтернативою стаціонарному відділенню, особливо у невеликих селах, де утримання постійного приміщення є складним. Однак, ефективність такого рішення залежить від регулярності роботи, доступності графіка та можливості мешканців отримувати необхідні послуги у зручний час.

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Саме тут виникає ключова проблема. За результатами моніторингу Офісу омбудсмана, "Укрпошта" не веде окремого обліку населених пунктів, у яких стаціонарні відділення замінили пересувними. Також немає належних даних про села, де поштове обслуговування повністю відсутнє.

Через це неможливо повною мірою визначити, скільки людей після закриття відділень фактично зберегли доступ до поштових сервісів, а скільки залишилися без належного обслуговування. Відсутність такої статистики також ускладнює оцінку того, чи відповідає пересувна пошта реальним потребам місцевих жителів.

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Кількість листонош скоротилася майже вдвічі

Ще один показник, який викликає занепокоєння, – чисельність працівників поштової мережі. За даними Офісу омбудсмана, у 2023 році в "Укрпошті" працювали 12 505 листонош. Уже у 2024 році їхня кількість зменшилася до 6658. Таким чином, за один рік чисельність листонош скоротилася майже на 47%. Фактично компанія втратила близько 5800 працівників цієї категорії.

Скорочення персоналу може впливати на доступність поштових послуг, особливо у віддалених населених пунктах. Листоноші нерідко виконують важливу соціальну функцію – доставляють пенсії, кореспонденцію, періодичні видання та інші відправлення людям, які не мають можливості самостійно відвідати поштове відділення.

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Для літніх мешканців сіл, людей з інвалідністю та громадян із обмеженою мобільністю листоноша може бути одним із ключових каналів отримання необхідних послуг. Тому зменшення кількості працівників у поєднанні із закриттям відділень створює додаткові ризики.

Водночас сам факт скорочення персоналу не дає змоги автоматично стверджувати, що всі ці люди втратили доступ до пошти. Для об'єктивної оцінки необхідно розуміти, як саме змінилися маршрути доставки, графіки пересувних відділень та охоплення населених пунктів. Саме таких даних, за результатами моніторингу Офісу омбудсмана, наразі бракує.

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Війна призвела до закриття понад тисячі поштових об'єктів

На роботу "Укрпошти" суттєво впливають безпекові обставини. Через повномасштабну війну компанія змушена змінювати організацію роботи, зокрема у прифронтових регіонах та на територіях, де існує загроза обстрілів. За інформацією Лубінця, від початку 2022 року до 1 липня 2026 року через безпекові чинники 1070 поштових об'єктів припинили роботу або змінили режим обслуговування.

Показник охоплює об'єкти, які не лише закрилися, а й перейшли на інший формат роботи. Тому його не варто трактувати як кількість відділень, що остаточно припинили діяльність. Війна справді може бути об'єктивною причиною зміни роботи поштової мережі. Однак, як наголошує омбудсман, важливо не лише пояснити, чому певне відділення більше не працює, а й визначити, як після цього люди отримуватимуть необхідні послуги.

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Особливо це стосується громадян, для яких пошта є важливим способом отримання пенсій, виплат або доступу до фінансових сервісів. Якщо стаціонарне відділення закривають, альтернативний формат має забезпечувати реальну можливість користуватися поштовими послугами.

Що омбудсман рекомендує "Укрпошті"

За результатами моніторингу Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини надав "Укрпошті" рекомендації щодо вдосконалення роботи мережі та забезпечення доступу громадян до поштового обслуговування. Зокрема, йдеться про необхідність покращити облік населених пунктів, у яких працюють стаціонарні або пересувні відділення, а також тих, де поштові послуги відсутні.

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Також омбудсман рекомендує посилити контроль за роботою пересувних відділень. Важливо розуміти, чи дотримуються вони встановлених графіків, чи охоплюють усі населені пункти, які мають обслуговувати, та чи можуть мешканці отримати необхідні послуги без суттєвих труднощів.

Окреме значення має оцінка потреб людей після закриття стаціонарних відділень. Перехід на пересувний формат не повинен означати, що громадяни фактично втрачають можливість отримувати пенсії, оплачувати комунальні рахунки або користуватися іншими поштовими сервісами.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні шахраї розсилають SMS від імені "Укрпошти" з вимогою сплатити 30 грн митного збору за посилку, а посилання для оплати веде на підроблений сайт, де зловмисники намагаються викрасти банківські реквізити та гроші. У компанії закликають не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти відправлення лише через офіційні ресурси.