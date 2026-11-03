Важливі для українців продукти можуть помітно подорожчати: виробники готуються переписати ціни вже у 2026 році

На тлі логістичні труднощі та підвищення собівартості виробництва на українців може чекати подорожчання свіжих молочних продуктів. Аналітики прогнозують зростання цін на 10% до кінця року.

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Про це повідомляє "Інфагро", посилаючись на учасників ринку. Виробники наразі намагаються втримати обсяги продажів через акційні пропозиції та знижки, паралельно домагаючись перегляду базових цін у торговельних мережах, хоча можливість перекладати додаткові витрати на покупців суттєво обмежена.

Що передувало

Всередині літа ціни на молочку в Україні досягли річного мінімуму, але відтоді вартість вже зросла на 6-8% залежно від категорії. Та навіть попри це, темпи зростання цін на готову продукцію відстають від подорожчання сировини, скаржаться виробники. Це призводить до скорочення рентабельності підприємств (попри це, напрям залишається одним із найприбутковіших).

Ситуацію погіршило і те, що не відбулося очікуваного осіннього стрибка виробництва. У вересні випуск більшості позицій скоротився порівняно із серпнем, а позитивну динаміку демонстрували лише свіжі сири.

Загалом за поточний рік показники випуску цільномолочної продукції все ще суттєво перевищують аналогічний період минулого року.

Що буде далі

Попри зниження прибутковості порівняно з літнім періодом, переробники не планують відмовлятися від коригування цін. За поточними оцінками експертів: виробники продовжуватимуть наполягати на підвищенні закупівельних цін у ритейлі; до кінця року варто очікувати додаткового подорожчання молочки на полицях українських магазинів у межах 10%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, до кінця 2026 року в Україні очікується подорожчання низки продуктів, картопля може коштувати 19-23 грн за кілограм, хліб – зрости в ціні ще до 10%, а окремі інші товари – на 15-20%. Водночас експерти не прогнозують дефіциту продовольства, адже пропозиція на ринку залишається достатньою, а купівельна спроможність населення стримує різке підвищення цін.