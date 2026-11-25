Державний будинок відпочинку в урочищі Ждимир на Закарпатті продали на аукціоні за 7,05 млн грн, хоча стартова ціна становила лише 91 128 грн, а участь у торгах взяли 80 претендентів. З урахуванням ПДВ (податок на додану вартість) переможець має заплатити 8,46 млн грн за комплекс із будинком, банею, господарськими спорудами та меблями, який потребує ремонту, але не має обов'язкових умов щодо реконструкції чи ведення бізнесу.

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Про це повідомляє Фонд державного майна України. Об'єкт розташований в урочищі Ждимир у селі Вовчий Мукачівського району, аукціон відбувся 29 жовтня 2026 року в межах приватизації державного майна.

Від 91 тисячі до 7 млн грн: як пройшли торги

Початкова вартість державного будинку відпочинку була відносно невеликою – трохи більш як 91 тис. грн. Однак, така ціна не залишилася фінальною: конкуренція між десятками претендентів суттєво змінила результат аукціону.

За підсумками торгів переможна ставка склала 7 050 912 грн. Таким чином, нерухомість продали у 77 разів дорожче за початкову ціну. Загалом за право придбати комплекс змагалися 80 учасників, що стало одним із ключових чинників такого суттєвого підвищення вартості.

Проте сума, яку переможець має фактично перерахувати за майно, буде ще більшою. До фінальної ціни додається податок на додану вартість у розмірі 1 410 182 грн. У підсумку покупець повинен сплатити:

стартова ціна – 91 128 грн;

фінальна ціна аукціону – 7 050 912 грн;

ПДВ – 1 410 182 грн;

загальна сума до сплати – 8 461 094 грн.

Тобто фактична вартість придбання комплексу перевищить 8,4 млн грн, не враховуючи можливих майбутніх витрат на ремонт, облаштування території чи зміну призначення нерухомості.

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Що саме продали та в якому стані перебуває нерухомість

Основний об'єкт комплексу – одноповерховий будинок відпочинку площею 129,9 квадратного метра. Його побудували у 1990 році. Будівля має саманні стіни, черепичний дах і подвійні дерев'яні вікна. У будинку є електрика та водопостачання, а опалення забезпечується піччю. Загальний технічний стан нерухомості оцінюють як задовільний, проте вона потребує ремонту.

Новому власнику, ймовірно, доведеться додатково вкладати кошти в оновлення приміщень, інженерних систем і самого будинку, якщо він плануватиме використовувати його для туристичного бізнесу або особистого відпочинку. Водночас, покупець отримує не лише основну будівлю. До складу приватизованого комплексу також входять:

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баня;

будинок охорони;

альтанка;

господарські споруди;

огорожа;

тротуар.

Разом із нерухомістю передають і меблі та побутову техніку. Серед майна зазначені ліжка, шафи, телевізор, музичний центр, газова плита та мікрохвильова піч.

Де розташований будинок і чим цікава локація

Нерухомість розташована в урочищі Ждимир, у селі Вовчий Мукачівського району Закарпатської області. Відповідно, це гірська місцевість, яка може бути цікавою для тих, хто шукає місце для відпочинку подалі від великих міст, туристичних потоків і шуму.

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Закарпаття традиційно приваблює туристів природою, гірськими маршрутами, лісами, місцевою культурою та можливостями для відпочинку в різні пори року. Тому придбаний комплекс може розглядатися не лише як приватна заміська нерухомість, а й як потенційна база для туристичного проєкту.

Умови приватизації не передбачають обов'язкового проведення ремонту або реконструкції об'єкта в конкретні строки. Також покупця не зобов'язують розпочинати господарську діяльність чи використовувати комплекс виключно як туристичну базу.

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Коли переможець має заплатити за придбаний комплекс

Після завершення аукціону покупець повинен виконати фінансові зобов'язання у встановлений термін. За умовами приватизації, оплату необхідно здійснити протягом 20 робочих днів із моменту формування протоколу про результати торгів.

Після надходження повної суми сторони укладають договір купівлі-продажу. Передача майна відбувається шляхом оформлення відповідного акта приймання-передачі. Завершення приватизації означатиме перехід державного комплексу у приватну власність.

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