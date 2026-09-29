Після російських атак на дата-центри та цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів – гроші підуть на відокремлені резервні майданчики, хмарну інфраструктуру, сервери, програмне забезпечення та системи резервного копіювання. Зазначається, що це має дозволити швидше відновлювати державні системи й сервіси після обстрілів або кібератак, водночас в уряді наголошують, що підготовка до найгірших сценаріїв не є прогнозом повного зникнення інтернету в Україні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, головне завдання – зробити так, щоб пошкодження не призвели до тривалої зупинки важливих державних систем та цифрових сервісів.

Уряд виділив 518,3 млн грн після атак на цифрову інфраструктуру

Рішення ухвалили в умовах постійної загрози для української цифрової інфраструктури. Росія атакує не лише енергетичні та промислові об'єкти, а й інфраструктуру, від якої залежать інтернет, зберігання інформації та робота цифрових сервісів.

На посилення резервних інформаційних систем державних органів із резервного фонду державного бюджету спрямували 518,3 млн грн. Кошти мають піти одразу на декілька напрямів. Передбачається створення територіально відокремлених резервних середовищ та майданчиків, розвиток хмарної інфраструктури, закупівля серверного обладнання та програмного забезпечення.

Крім того, фінансування передбачене для систем резервного копіювання та відновлення інформації. Якщо один із фізичних майданчиків буде пошкоджений або стане недоступним, необхідна інформація та системи мають зберігатися в іншому середовищі, що дозволить швидше відновити їхню роботу.

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Навіщо державі резервні майданчики

Одна з головних небезпек фізичної концентрації цифрової інфраструктури полягає в тому, що пошкодження конкретного об'єкта може одночасно вплинути на велику кількість систем. Саме тому один із напрямів, на який уряд виділяє кошти, – територіальне рознесення резервної інфраструктури.

Основна та резервна системи не повинні бути прив'язані до одного фізичного майданчика. Такий підхід має підвищити стійкість державних інформаційних ресурсів під час війни. Навіть якщо один об'єкт буде пошкоджений унаслідок обстрілу, резервне середовище повинно дати можливість відновити роботу системи з іншого майданчика.

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Окрему роль відіграватимуть хмарні технології. Вони дозволяють зменшити залежність цифрових систем від конкретного сервера або дата-центру та створювати додаткові копії критично важливої інформації.

Удари по дата-центрах уже спричиняли проблеми з інтернетом

Рішення уряду ухвалюється на тлі російських ударів по українських дата-центрах, наслідки яких уже відчули звичайні користувачі. Зокрема, 23 вересня після атаки на дата-центр проблеми зі стабільним інтернет-з'єднанням виникли приблизно у 100 тис. домогосподарств Києва та Київської області.

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Повідомлялося про ураження дата-центрів та знеструмлення вузлового обладнання, після чого фахівцям довелося проводити аварійно-відновлювальні роботи. У ніч проти 24 вересня російські війська знову атакували дата-центри у Києві. Після цього фіксувалися проблеми в роботі низки хостинг-провайдерів та операторів зв'язку.

Питання набуло державного рівня. Уже 25 вересня, після засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомлялося про рішення щодо посилення захисту українських дата-центрів. Тепер уряд окремо виділяє понад пів мільярда гривень на резервування державних інформаційних систем.

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Україна готується до найгіршого сценарію

Раніше в уряді наголошували, що в умовах повномасштабної війни система має будуватися з урахуванням навіть найбільш складного розвитку подій. Однак, це не означає, що влада прогнозує повне зникнення інтернету в Україні, – йдеться насамперед про необхідність мати резервні рішення на випадок масштабних пошкоджень.

Ще до нового рішення про виділення 518,3 млн грн в уряді пояснювали, що захист цифрової інфраструктури має бути багаторівневим. Частину об'єктів можна посилювати фізично. Інший напрям – перенесення інформації та окремих цифрових систем у хмарні середовища. Для критично важливих ресурсів можуть одночасно використовуватися декілька варіантів резервування.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія намагається залишити українців без зв’язку та інтернету і масово атакує датацентри столичних провайдерів. Якщо удари продовжаться, перебоїв з інтернетом не уникнути, а тарифи для населення зростуть.

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