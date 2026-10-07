В Україну повернулися відключення світла: чи подорожчають EcoFlow та скільки вони коштують

Зарядні станції в Україні зараз коштують приблизно від 23-40 тис. грн за базові моделі до 100 тис. грн і більше за обладнання потужністю від 3 кВт, при цьому різкого зростання цін поки не спостерігається, хоча ситуація може змінитися через валютний курс або підвищений попит. Водночас українці дедалі частіше не оплачують таку покупку одразу, якщо раніше 70% клієнтів купували станції за власні кошти, то тепер близько 70% оформлюють їх у кредит.

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Про це розповів бренд-менеджер EcoFlowUA Сергій Сілін в коментарі Київ24. За його словами, на кінцеву вартість обладнання зараз впливають насамперед потужність, конкретний бренд та валютний курс. Водночас у разі різкого збільшення попиту ціни на окремі моделі також можуть піти вгору.

Скільки зараз коштують зарядні станції

Розкид цін на ринку залишається значним. Вартість передусім залежить від потужності станції та виробника. Так, моделі початкового сегмента коштують приблизно 23-40 тис. грн. Потужніші станції обійдуться вже значно дорожче.

За обладнання потужністю близько 2 кВт доведеться заплатити орієнтовно 45-80 тис. грн залежно від бренду, характеристик та конкретної моделі. Якщо ж ідеться про зарядні станції потужністю від 3 кВт і вище, покупцеві варто розраховувати вже приблизно на 100 тис. грн і більше.

Таким чином, різниця між базовою та потужною станцією може становити десятки тисяч гривень. Для сім'ї, яка хоче забезпечити резервним живленням не тільки смартфони, ноутбуки та роутер, а й частину побутової техніки, витрати можуть перевищувати 50-100 тис. грн.

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Різкого подорожчання поки немає

Попри зростання актуальності резервних джерел живлення, різкого стрибка вартості зарядних станцій на українському ринку наразі не спостерігається. За словами Сіліна, певне збільшення цін відбулося всередині та наприкінці літа. Однак воно було відносно невеликим і насамперед пояснювалося зміною курсу гривні щодо валют, у яких закуповується обладнання.

Якщо курс долара та євро найближчим часом залишатиметься відносно стабільним, суттєвих причин для різкої зміни вартості станцій через валютний фактор наразі немає. "Якщо курс відносно долара і відносно євро не буде зараз змінюватись, то, скоріше за все, вартість станцій залишиться приблизно на такому ж рівні", – пояснив експерт.

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При цьому ситуація може змінитися, якщо попит на обладнання різко зросте. За таких умов ціни можуть піднятися вже не через валютний курс чи збільшення закупівельної вартості, а через дефіцит окремих моделей та ажіотаж серед покупців. Саме тому експерт радить людям, які вже планують купувати станцію, за можливості не відкладати придбання до моменту різкого зростання попиту.

70% покупців тепер беруть станції в кредит

Найпомітніше за останні кілька років змінилися навіть не ціни, а спосіб, у який українці оплачують зарядні станції. Раніше приблизно 70% клієнтів були готові одразу заплатити повну вартість обладнання, тоді як близько 30% користувалися кредитними пропозиціями.

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Тепер пропорція фактично перевернулася. За словами представника EcoFlowUA, зараз лише близько 30% покупців оплачують зарядну станцію одразу, тоді як приблизно 70% оформлюють покупку в кредит. "Якщо раніше була пропорція 70 на 30 – 70% одразу були готові викласти кошти, 30% брали в кредит, – зараз пропорція повністю змінилася. 30% готові одразу заплатити за зарядну станцію, 70% готові брати її в кредит", – зазначив бренд-менеджер.

Зміна особливо показова з огляду на вартість обладнання. Навіть відносно недорога зарядна станція може коштувати близько місячної зарплати українця, тоді як придбання потужного обладнання потребує вже 50-100 тис. грн і більше. Тому замість одноразової великої витрати покупці дедалі частіше розподіляють її на декілька платежів.

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Банки збільшують строки оплати

Зростанню частки кредитних покупок сприяють і пропозиції фінансових установ. За словами представника ринку, банки збільшили строки, протягом яких клієнти можуть оплачувати придбане обладнання. Зазначається, що це дозволяє розділити вартість дорогої станції на більшу кількість платежів і зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет у конкретному місяці.

Для прикладу, якщо обладнання коштує 60-80 тис. грн, необхідність заплатити всю суму одразу може стати суттєвим бар'єром. Саме тому можливість оформлення покупки частинами або в кредит стає для багатьох вирішальною. Фактично за останні два-три роки кредит із додаткового способу придбання зарядних станцій перетворився на основний для значної частини покупців.

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Чи можуть зарядні станції подорожчати

Наразі передумов для різкого загального зростання цін експерт не бачить. Ключовим фактором залишається валютний курс, оскільки значна частина такого обладнання імпортується. Якщо гривня не зазнає значного ослаблення щодо долара та євро, ціни можуть залишатися приблизно на нинішньому рівні.

Однак другим фактором є попит. У періоди, коли потреба в резервному живленні різко зростає, збільшується навантаження на запаси продавців та постачання окремих моделей. За словами представника ринку, у такій ситуації не можна виключати ситуативного подорожчання. Водночас зараз різкого цінового стрибка на ринку не спостерігається.

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Тому українцям, які точно знають, що їм необхідне резервне джерело живлення, радять не чекати моменту, коли попит досягне піку. Орієнтуватися лише на ціну під час покупки не варто. Потужність станції має відповідати тому, які саме прилади планується від неї живити.

Для заряджання смартфонів, ноутбуків, павербанків, роботи роутера та іншої малопотужної техніки потреби будуть одними. Якщо ж від станції планують живити холодильник, телевізор, насос, котел або кілька приладів одночасно, вимоги до потужності та місткості акумулятора значно зростають.

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Саме тому різниця у вартості обладнання настільки велика, що покупець може витратити близько 23-40 тис. грн на одну категорію пристроїв або понад 100 тис. грн – на потужніші рішення. Крім номінальної потужності, перед придбанням варто враховувати ємність батареї, максимальне навантаження, швидкість заряджання та реальне споживання техніки, яку планують підключати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Німеччині кількість зареєстрованих "сонячних станцій на балконах" перевищила 1,3 млн, типова система може виробляти близько 600-900 кВт·год на рік і частково скорочувати споживання електроенергії з мережі. В Україні 800-ватна система за сприятливих умов теоретично може дати до близько 900 кВт·год на рік та заощадити до 3,9 тис. грн, однак для роботи під час відключень потрібні акумулятор і відповідний автономний інвертор.