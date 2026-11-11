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В українців з'явиться новий спосіб дістатися Польщі: як курсуватиме зручний поїзд

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read1 хв
567
Ілюстративне фото, вагони поїздів, залізничний вокзал.
Ілюстративне фото, вагони поїздів, залізничний вокзал. Джерело: OBOZ.UA

Жителі Житомира та Луцька зможуть без пересадок їздити до Польщі залізницею. З 20 листопада почне курсувати міжнародний поїзд №123/124 Київ – Холм, який уперше з'єднає ці обласні центри з польським містом. Звідти пасажири зможуть пересісти на потяги до Варшави, Любліна та Познані.

Про це повідомила "Укрзалізниця". Продаж квитків на новий маршрут стартує 11 листопада, однак на момент написання матеріалу вони ще не були доступні.

Маршрут нового поїзда в Польщу

Маршрут нового поїзда в Польщу. Джерело: Укрзалізниця

Поїзд курсуватиме через день, а його розклад передбачає також зручне сполучення між Києвом, Житомиром і Луцьком. Квитки можна буде придбати через офіційний сайт Укрзалізниці або в мобільному застосунку перевізника.

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Як курсуватиме новий поїзд до Польщі

По парних числах поїзд вирушатиме з Києва о 18:48. Дорогою він зупинятиметься:

  • у Житомирі – о 21:38;
  • у Луцьку – о 04:22;
  • прибуття до Холма заплановане на 10:47 наступного дня.

Зворотний рейс із Польщі відправлятиметься по непарних числах о 17:15. Поїзд прибуватиме до Луцька о 01:00, до Житомира – о 08:20, а до Києва – об 11:15 наступного дня.

Перший рейс із Києва запланований на 20 листопада. Відповідно, перший зворотний рейс із Холма вирушить 21 листопада.

Новий маршрут можна буде використовувати і для подорожей Україною. Зокрема, він забезпечить додаткове залізничне сполучення між Житомиром і Луцьком, а також між цими містами та Києвом.

Як повідомляв OBOZ.UA, також УЗ отримала нові пасажирські вагони для поїзда Харків – Перемишль. Вони здатні підтримувати роботу освітлення, кондиціонування й інших систем навіть у разі знеструмлення.

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