В українців з'явиться новий спосіб дістатися Польщі: як курсуватиме зручний поїзд

Жителі Житомира та Луцька зможуть без пересадок їздити до Польщі залізницею. З 20 листопада почне курсувати міжнародний поїзд №123/124 Київ – Холм, який уперше з'єднає ці обласні центри з польським містом. Звідти пасажири зможуть пересісти на потяги до Варшави, Любліна та Познані.

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Про це повідомила "Укрзалізниця". Продаж квитків на новий маршрут стартує 11 листопада, однак на момент написання матеріалу вони ще не були доступні.

Поїзд курсуватиме через день, а його розклад передбачає також зручне сполучення між Києвом, Житомиром і Луцьком. Квитки можна буде придбати через офіційний сайт Укрзалізниці або в мобільному застосунку перевізника.

Як курсуватиме новий поїзд до Польщі

По парних числах поїзд вирушатиме з Києва о 18:48. Дорогою він зупинятиметься:

у Житомирі – о 21:38;

у Луцьку – о 04:22;

прибуття до Холма заплановане на 10:47 наступного дня.

Зворотний рейс із Польщі відправлятиметься по непарних числах о 17:15. Поїзд прибуватиме до Луцька о 01:00, до Житомира – о 08:20, а до Києва – об 11:15 наступного дня.

Перший рейс із Києва запланований на 20 листопада. Відповідно, перший зворотний рейс із Холма вирушить 21 листопада.

Новий маршрут можна буде використовувати і для подорожей Україною. Зокрема, він забезпечить додаткове залізничне сполучення між Житомиром і Луцьком, а також між цими містами та Києвом.

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