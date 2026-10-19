В українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатись

В українських супермаркетах і магазинах касири можуть відмовитися приймати ті чи інші купюри та монети – насамперед, великих номіналів. Вони можуть пояснити це тим, що їм немає чим видати решту. Проте це є порушенням законодавства – а отже, приводом для звернення до керівництва закладу зі скаргою.

Відео дня

Ба більше, розповіли експерти "Захисту прав споживачів", саме на касирів покладається обов’язок самостійно стежити за наявністю необхідної суми для здачі. А тому вимога пред’явити певну суму або примус до обміну великої банкноти в іншому місці слід розглядати як неправомірне перекладання працівником магазину своїх обов’язків на покупця.

"Проблема відсутності решти – не ваша відповідальність. Якщо касир продовжує стверджувати протилежне, слід звертатися до адміністрації магазину та вказувати, що касир намагається перекласти свої обов’язки на покупця", – пояснили експерти.

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.

У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.

Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

РЕКЛАМА

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

Головні історії дня