В Україні знищили склад одного з найбільших імпортерів ліків: що відомо

Російські війська вкотре за останні місяці атакували фармацевтичні склади в Україні. 19 вересня під удар потрапив об’єкт одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні – компанії "БаДМ" у Рівному.

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Про це повідомили українські медіа, але в самому постачальнику поки що заяв не робили. Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Йдеться про склад площею 2370 квадратних метрів, який у місті Рівне відкрили у 2012 році. На ньому зберігалася фармпродукція Sanofi, Pfizer, Novartis, Berlin-Chemie, Bayer, Teva та інших виробників.

Компанія постачала препарати до понад 18 тис. аптек та медичних закладів по всій Україні.

Російські атаки на фармацевтичні об'єкти в Україні

Російські війська системно знищують фармацевтичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по найбільших логістичних комплексах та складах дистриб'юторів:

"Біокон" (3 вересня): знищено логістичний фармкомплекс на Київщині площею 45 тис. кв. м. Втрати продукції перевищують 15 млрд грн, компанія припинила операції;

знищено логістичний фармкомплекс на Київщині площею 45 тис. кв. м. Втрати продукції перевищують 15 млрд грн, компанія припинила операції; Teva (3 вересня): ворог двічі атакував склад ізраїльського виробника; компанія мінімізує наслідки та продовжує роботу;

ворог двічі атакував склад ізраїльського виробника; компанія мінімізує наслідки та продовжує роботу; "Аптека доброго дня" (3 вересня): повністю знищено склад мережі на Київщині, втрачено тонни ліків;

повністю знищено склад мережі на Київщині, втрачено тонни ліків; "Оптіма-Фарм" (8 вересня): повторний балістичний удар по вже зруйнованому восени 2025 року та порожньому складу на лівому березі Києва;

повторний балістичний удар по вже зруйнованому восени 2025 року та порожньому складу на лівому березі Києва; Universal Logistic (12–13 вересня): дводенний обстріл фармскладу (21 тис. кв. м) у Бориспільському районі; вивезення вцілілих товарів ускладнене пошкодженнями та тривогами;

дводенний обстріл фармскладу (21 тис. кв. м) у Бориспільському районі; вивезення вцілілих товарів ускладнене пошкодженнями та тривогами; "БаДМ" (14 вересня): атаковано склад одного з найбільших дистриб'юторів у Хаджибейському районі Одеси, на території виникла масштабна пожежа;

атаковано склад одного з найбільших дистриб'юторів у Хаджибейському районі Одеси, на території виникла масштабна пожежа; "Дарниця" (23 вересня) : завдано удару по заводу однієї з найбільших фармкомпаній, разтошованому на Рембазі в Києві.

: завдано удару по заводу однієї з найбільших фармкомпаній, разтошованому на Рембазі в Києві. "Кусум" (4 жовтня): внаслідок ворожої атаки було зруйновано завод.

Як повідомляв OBOZ.UA, уряд затвердив зміни до Ліцензійних умов роботи аптек, які стосуються відкриття закладів, кадрових питань, використання приміщень та формування асортименту. Нові правила мають спростити роботу аптек в умовах воєнного стану та допомогти їм працювати за нестачі працівників.