В Україні змінюють правила роботи бізнесу під час жовтої тривоги: Корецький оголосив нові умови

Бізнес в Україні попередили про нові правила роботи під час жовтого рівня повітряної тривоги – зокрема у цей час підприємства і заклади, що не мають облаштованих укриттів для працівників та відвідувачів, не зможуть працювати. Водночас підприємцям дозволили користуватись вже побудованими укриттями, а вимоги до них залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що через те, що значна частина бізнесів не почала виконувати озвучені раніше вимоги, на облаштування укриттів дається більше часу, але скільки

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