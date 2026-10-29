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В Україні змінюють правила роботи бізнесу під час жовтої тривоги: Корецький оголосив нові умови

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
51
В Україні змінюють правила роботи бізнесу під час жовтої тривоги: Корецький оголосив нові умови
У разі повітряної тривоги рятувальник порадив знайти укриття. Джерело: Flickr / UNDP Ukraine

Бізнес в Україні попередили про нові правила роботи під час жовтого рівня повітряної тривоги – зокрема у цей час підприємства і заклади, що не мають облаштованих укриттів для працівників та відвідувачів, не зможуть працювати. Водночас підприємцям дозволили користуватись вже побудованими укриттями, а вимоги до них залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що через те, що значна частина бізнесів не почала виконувати озвучені раніше вимоги, на облаштування укриттів дається більше часу, але скільки 

Новина доповнюється...

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