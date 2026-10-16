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В Україні запустили польський аналог Temu і Amazon: які товари можна купити

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Ілюстрація - інтернет-магазин
В Україні запустили доставку з польського маркетплейсу Allegro. Джерело: Pexels

На український ринок онлайн-ретейлу вийшов польський маркетплейс Allegro. На пілотному етапі українці зможуть обрати з понад мільйону пропозицій – зокрема генератори, зарядні станції, інструменти, газові обігрівачі та засоби гігієни.

Про це повідомляє Tygodnik Wprost. Реалізація проєкту стала можливою зокрема й завдяки співпраці з "Новою поштою" (точніше її польською "дочкою" Nova Post).

Понад мільйон товарів на старті

На першому етапі першій фазі пілотного проєкту беруть участь кількасот відібраних торговельних партнерів із Польщі. Але після завершення тестування та налагодження всіх процедур Allegro планує надати цю можливість усім продавцям.

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Наразі асортимент налічує понад мільйон товарів, які українські клієнти можуть замовити на сайті платформи та у мобільному застосунку з українськомовним інтерфейсом.

Значна частина товарів підібрана з урахуванням потреб українців у зимовий період. До каталогу увійшли, зокрема, генератори, зарядні станції, інструменти, газові обігрівачі та засоби гігієни.

Що заважало раніше

Раніше самостійна організація експорту за межі ЄС була пов'язана для них із бюрократичними труднощами, валютними ризиками та складними логістичними ланцюжками. Мінімізувати ці бар'єри вдалося завдяки автоматизації митних процедур та партнерству з Nova Post.

Наразі система працює в тестовому режимі, під час якого "Нова пошта" перевірятиме ефективність внутрішніх процесів та реальний попит з боку українських споживачів. Водночас в Allegro спираються на успішний досвід роботи в Чехії, Словаччині та Угорщині, де загальна аудиторія маркетплейсу вже сягає майже 6 мільйонів активних покупців, а показники бізнесу зростають приблизно на 100% щороку.

Також OBOZ.UA повідомляв про вихід на український ринок польської мережі дискаунтерів Pepco. Компанія вже офіційно підтвердила перші локації своїх магазинів у Києві – їх розмістять у ТРЦ Respublika Park і Retroville.

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