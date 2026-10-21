В Україні запровадять нові ліміти на грошові перекази: кого зачеплять та якими будуть суми

В Україні з 14 листопада 2026 року банки запровадять нові обмеження на грошові перекази без підтверджувальних документів. Вони зачеплять не всіх, а лише частину бізнесів: новостворених і неактивних фізосіб-підприємців (ФОП) і юридичних осіб. Варто розуміти, що для звичайних громадян (фізичних осіб) обмеження на перекази залишаються на колишньому рівні.

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Зміни передбачені оновленим Меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Його підписання відбулося ще 14 травня, про що тоді повідомляла Національна асоціація банків України.

Одразу було визначено, що ліміти урізатимуть поступово. Частина обмежень уже почала діяти в серпні. А другий граничний поріг (посилений) – після 6 місяців з моменту підписання, тобто саме в листопаді.

Ліміти на перекази для ФОПів зараз та з 14 листопада

Для нових і неактивних ("сплячих") фізосіб-підприємців ліміти на перекази нині (з серпня) є такими:

ФОП 1 групи – до 600 тис. грн на місяць;

ФОП 2 і 3 групи – до 3 млн грн на місяць.

У листопаді-2026 суми будуть зменшені до таких значень:

ФОП 1 групи – до 400 тис. грн на місяць;

ФОП 2 і 3 групи – до 1 млн на місяць.

Суми переказів для нових і "сплячих" юросіб

Діючий ліміт із серпня-2026 – до 5 млн грн на місяць.

Новийліміт з листопада-2026 – до 2 млн грн на місяць.

Важливо, що саме поняття "нового" підприємця, згідно з постановою Нацбанку № 65, може бути досить широким – від 6 до 12 місяців існування залежно від внутрішніх правил банку.

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Фахівці поснювали необхідність змін боротьбою з бізнес-схемами для ухилення від податків. У меморандумі, зокрема, передбачено право клієнта запросити збільшення ліміту після подачі запитаних банком документів та їх розгляду.

Крім того, в документі зафіксовано домовленість банків про обмін інформацією про підозрілих клієнтів. При цьому слід враховувати, що ознаки такої підозрілості банки визначають самостійно і не повинні розголошувати, згідно з нормативами Нацбанку.

Також меморандум передбачає активізацію боротьби з шахраями. Протидія буде з цілодобовою, проте з більш активною фазою вночі.

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Ліміти на грошові перекази для фізичних осіб: які суми в 2026 році

Ліміти на перекази для фізосіб не були переглянуті ні в бік пом'якшення, ні в бік посилення. Фізичні особи, які не є зареєстрованими волонтерами, без додаткових довідок про доходи можуть за місяць здійснювати перекази:

не більше 100 тис. грн для більшості клієнтів;

для більшості клієнтів; не більше 50 тис. грн для клієнтів, яких банк віднес до категорії ризикових.

Водночас ліміти не включають операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. А за наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз і Світовий банк очікують від України інтеграції до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це не лише розблокує життєво необхідну міжнародну допомогу, але дозволить українському бізнесу зекономити сотні мільйонів гривень.