Міністерство фінансів готове обговорити, на яких умовах ресторани в Україні могли б перейти на сплату податку на додану вартість (ПДВ). Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про це 27 листопада у Верховній Раді у відповідь на пропозицію народного депутата Миколи Тищенка встановити для ресторанів ставку ПДВ на рівні 7%. Наразі основна ставка ПДВ в Україні становить 20%.

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Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна. Тищенко порушив це питання під час години запитань до уряду. Він також запропонував компенсувати бізнесу витрати на пальне для генераторів, запровадити зимову підтримку та продовжити строки виконання нових регуляторних вимог. Марченко висловив готовність розглянути пропозицію щодо ПДВ. Конкретної ставки та строків можливого переходу він не назвав.

"Ми були б надзвичайно щасливі з вами поспілкуватися і обговорити пропозиції щодо того, як би ресторанний бізнес став платниками податку на додану вартість", – сказав Марченко.

На запитання про підтримку взимку міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко нагадав про чинні програми кредитування енергетичного обладнання, зокрема генераторів. За його словами, малий і середній бізнес, зокрема ресторани, може звернутися по кредит на строк до 10 років і на суму до 250 млн грн. За стенограмою засідання, обсяг кредитного портфеля, який назвав міністр, становить майже 3 млрд грн.

Які податки ресторани сплачують зараз

Ресторани й кав’ярні, які працюють як ФОП на другій групі єдиного податку або на третій групі зі ставкою 5% від доходу, можуть працювати без окремої сплати ПДВ за умови дотримання правил спрощеної системи. Третя група також дозволяє сплачувати 3% єдиного податку з доходу та окремо ПДВ. На загальній системі реєстрація платником ПДВ стає обов’язковою, коли обсяг оподатковуваних операцій перевищує 1 млн грн без ПДВ за останні 12 календарних місяців.

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Що запропонували ресторатори

Національна ресторанна асоціація України ще 10 листопада запропонувала встановити ПДВ у розмірі 7% для ресторанних і кейтерингових послуг у межах концепції "Дія City HoReCa". Асоціація також запропонувала перевести заклади з другої на третю групу єдиного податку зі ставкою 4% або 6% від обороту залежно від сплати ПДВ і дозволити їм отримувати ліцензію на продаж алкоголю на спрощеній системі. За оцінкою асоціації, за незмінних оборотів і кількості працівників річні надходження до бюджету могли б зрости з 8,9 млрд до 13,5 млрд грн.

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Окремо 25 листопада Мінфін оприлюднив законопроєкт про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ підприємців на спрощеній системі з річним оборотом понад 85 тис. євро. У разі ухвалення нові правила мають запрацювати з 1 січня 2028 року. За проєктом підприємці зможуть залишатися на спрощеній системі, а для платників єдиного податку третьої групи, які зареєструються платниками ПДВ, ставка єдиного податку становитиме 3% замість 5%.

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