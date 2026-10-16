В Україні закривається велика продуктова мережа: чому магазини зупиняють роботу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з КотовимТрамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з Котовим"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибориКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплатиОкупанти атакували Київ: стались пожежі. ФотоОкупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – ReutersРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

В Україні закривається велика продуктова мережа: чому магазини зупиняють роботу

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
icon 6,1 т.
"Сирне королівство" закривається
"Сирне королівство" закривається. Джерело: victoriagardens.com.ua

Найбільша в Україні мережа магазинів з продажу сирів "Сирне королівство" призупиняє свою діяльність. Конкретні причини такого рішення невідомі, проте в експертних колах вважають, що керівництво мережі могло піти на такий крок через роботу в умовах відсутності прибутку, а також через невигідну бізнес-модель. Втім, зупинка буде не повною – кілька магазинів, що належать партнерам-франчайзі та розташовані в безпечніших регіонах, продовжать роботу.

Про припинення діяльності повідомили в самій мережі. "13 років ми служили вам і ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені припинити роботу магазинів", – йдеться в повідомленні.

''Сирне королівство'' призупиняє роботу

"Сирне королівство" призупиняє роботу. Джерело: "Сирне королівство"

Про причини такого рішення в "Сирному королівстві" не розповіли. Однак у медіа припускають, що справа, насамперед, у тому, що "перестала працювати бізнес-модель" – "нішевий преміальний магазин імпортного сиру втратив свою винятковість".

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 21,7 т.
НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
icon 21,7 т.
НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 1,5 т.
В Україні загострився дефіцит працівників критично важливої сфери: бронювання скоротилося на 20%
icon 1,5 т.
В Україні загострився дефіцит працівників критично важливої сфери: бронювання скоротилося на 20%
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 4,5 т.
США дозволили російським заправкам працювати ще пів року: що означає рішення щодо санкцій
icon 4,5 т.
США дозволили російським заправкам працювати ще пів року: що означає рішення щодо санкцій

"Європейські сири, на яких мережа будувала своє позиціонування, тепер можна купити у звичайних супермаркетах. Водночас зросла конкуренція з боку українських крафтових виробників, а витрати на утримання спеціалізованих магазинів збільшилися", – розповіли аналітики.

Інша причина, за їхніми словами, може критися у відсутності прибутку. В таких умовах мережа, як зазначається, працювала, принаймні, з 2025 року.

"Минулого року "шахед" зруйнував головний офіс компанії в Києві. Мережа втратила приміщення, техніку та продукцію. Загальні збитки оцінили в 4 млн грн; крім того, було втрачено операційну систему управління мережею, над якою в компанії працювали 10 років", – йдеться в матеріалі.

Крім того, зазначається, останнім часом мережа почала втрачати магазини. Так:

  • До повномасштабної війни мережа налічувала 84 магазини в Україні.
  • У 2026 році кількість магазинів скоротилася до 32.

"Одна з причин – втрата торгових точок на прифронтових територіях. Зокрема, у Миколаєві, Херсоні, Кривому Розі. Магазини "Сирного королівства" були й у Маріуполі. Майже щомісяця магазини мережі зазнавали обстрілів, отримуючи пошкодження різного ступеня тяжкості. Деякі були змушені призупинити роботу", – констатують аналітики.

Разом з тим зазначається, що частина магазинів продовжить роботу навіть після оголошення про припинення діяльності мережі – однак лише ті, що належать партнерам-франчайзі та розташовані в безпечніших регіонах. Зокрема, у:

  • Вінниці;
  • Хмельницькому;
  • Кам'янці-Подільському;
  • Львові;
  • Ужгороді.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас до 4 грудня український бізнес, який не має укриттів, повинен підготувати безпечні приміщення або вжити інших передбачених заходів для захисту співробітників і відвідувачів, щоб продовжувати роботу в звичайному режимі за жовтого рівня загрози. Крім того, на об’єктах мають бути розміщені інформаційні таблички про наявність або відсутність укриття, а роботодавці повинні забезпечити оповіщення людей.

Схожі теми
Українамагазинпродуктибізнес
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись