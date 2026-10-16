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В Україні заборонять бронювати від мобілізації 100% працівників: Корецький назвав причину

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 3,6 т.
Додаток Резерв+. Фото ілюстративне
Додаток Резерв+. Фото ілюстративне. Джерело: пресслужба Міністерства оборони України

В уряді України офіційно підтвердили, що можуть скасувати механізм, згідно з яким підприємства з "критичним" статусом могли бронювати 100% працівників. Прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснив це поширеними зловживаннями з боку бізнесів.

Про це очільник Кабміну повідомив під час години запитань до уряду, яку транслював канал "Рада". Він розкрив одну з найпоширеніших схем:

  • підприємства можуть збільшувати штат до безкінечності;
  • бронювати вони можуть усіх (незалежно від важливості функцій, виконуваних працівником).

"Це єдина причина, чому ми дивимось про 100-відсотковий бар'єр, видозмінити його, чи все таки залишити так, як є. Бо, на жаль, зловживань багато, і продовжуються щомісяця додаткові бронювання", – сказав Корецький.

Прем’єр пропонує розподілити критичність та економічний блок. За словами прем’єра сам критерій достатньої зарплати і відсутності заборгованості компанії не завжди означає, що вона є відіграє критично важливу роль для галузі.

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"Критичне – це обороноздатність і життєзабезпечення держави. Можу навести один єдиний приклад: є підрядник, який сьогодні заброньований на 100%, тому що він виконує роботи, наприклад, для компанії "Укренерго". Тільки коли ми детально розібралися, то 20 людей зі 100 дійсно виконують для "Укренерго", а заброньовані 100", – сказав прем'єр.

Він наголосив, що над постановою про перегляд правил бронювання продовжують працювати.

Що ще пропонують у Кабміні

Раніше нардеп Ярослав Железняк опублікував, які зміни щодо "економічного бронювання" військовозобов'язаних готують. За його словами, з Радою новації не обговорювали

  • обмеження обсягів бронювання в оборонній галузі (зі 100% до 85%) і для комунальних підприємств (з 75% до 60%);
  • запровадження Координаційного центру при Кабінеті міністрів, який вирішуватиме питання присвоєння "критичного" статусу підприємствам – до його складу увійдуть 17 представників цивільних і силових структур (зокрема, СБУ, ГУР, ДБР, Нацполіція, міністерства оборони та економіки);
  • перегляд галузевих критеріїв критичності, через що частині підприємств доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям.

Водночас наразі пропозиція знаходиться на рівні проєкту, а запропоновані правила остаточно не затверджені. Тому остаточні наслідки залежатимуть від того, чи ухвалить Кабмін документ і в якій редакції.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні станом на вересень 2026 року було заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

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