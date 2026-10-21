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В Україні виставили на продаж активи одразу 6 банків: список назв

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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В Україні виставили на продаж активи одразу 6 банків
В Україні виставили на продаж активи одразу 6 банків. Джерело: facebook.com/irbank.ua

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 725,6 млн грн.

Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 23 жовтня) заплановано продаж активів таких банків:

  • МР Банк;
  • "Мегабанк";
  • "Промінвестбанк";
  • РВС Банк;
  • "Укрстройінвестбанк";
  • "Айбокс Банк".

"Цього тижня (19-23 жовтня) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 6 банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 725,6 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, підкреслюється: майже на 678 млн грн на продаж виставлені права вимоги за кредитами. А крім того:

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  • на 37,6 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;
  • на 10 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;
  • на 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФЛ.

З українців списуватимуть по 150 грн

Водночас Ощадбанк списуватиме з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Втім, це зачепить не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своїм рахунком без платіжної картки. Нововведення набере чинності з 1 листопада.

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (без картки), затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – повідомили в банку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.

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