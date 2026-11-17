Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 19,9 млрд грн.

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Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 20 листопада) заплановано продаж активів таких банків:

Промінвестбанк;

МР Банк;

РВС Банк;

"Мегабанк";

"Укрстройінвестбанк".

"Цього тижня (16-20 листопада) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 19,9 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, наголошується: майже на всю заявлену суму на продаж виставлено права вимоги за кредитами. А крім того:

на 7,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;

на 1,3 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;

на 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків", – зазначили у ФГВФО.

Клієнтам Приватбанку радять замінити картки

Водночас, клієнти ПриватБанку можуть перевипустити картку, термін дії якої закінчується –

і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку – зокрема, тим, у кого пошкоджений пластик або змінилися особисті дані.

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Крім цього, замінити картку слід тим, хто зіткнувся з шахрайськими операціями з рахунком. А також:

Тим, у кого закінчився термін користування і є бажання офіційно його продовжити (наприклад, для поїздки за кордон).

Тим, хто загубив картку або забув її в банкоматі.

Тим, хто хоче змінити тип картки.

Саму ж картку, як уже зазначалося, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити в будь-якому з його відділень. Однак якщо відвідати його немає можливості чи бажання, зробити це можна також онлайн.

"Відкрийте меню "Гаманець" – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть "Замовити картку", – повідомили у "Приваті".

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