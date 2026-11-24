Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 69,8 млн грн.

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Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 27 листопада) заплановано продаж активів таких банків:

МР Банк;

"Укрстройинвестбанк".

"Цього тижня (23-27 листопада) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 2 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 69,8 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом, наголошується: майже на 62 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами. А крім того:

на 7,4 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;

на 0,5 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФО.

Українцям обмежили зняття готівки

В українських банках діють обов’язкові обмеження на зняття готівки. За ними клієнти не зможуть зняти більше певної суми за конкретний час. Водночас кожен банк встановлює власні ліміти. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зняти в банкоматі не більше 40 тис. грн протягом 3 годин. Максимально допустима сума на добу становить 100 тис. грн.

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Як повідомили в самому банку, ліміти діють і на зняття готівки через ПриватБанк із карток інших банків. Стандартне обмеження становить 20 тис. грн:

у касах банку цю суму можна зняти або за 1 раз, або протягом доби;

у банкоматах – або за 1 раз, або протягом 3 годин.

Водночас варто пам’ятати: банк-власник картки може встановлювати власні індивідуальні обмеження. Тому перед зняттям готівки варто спершу їх уточнити.

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