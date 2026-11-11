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В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
2,9 т.
В Україні виставили на продаж активи 5 банків
В Україні виставили на продаж активи 5 банків. Джерело: facebook.com/megabank.dnepr

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи низки банків – однак лише тих, що підлягають ліквідації. Великих установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, це не зачепить. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 20,5 млрд грн.

Про це повідомили у самому фонді. Там зазначили, що протягом робочого тижня (до 13 листопада) заплановано продаж активів таких банків:

  • Промінвестбанк;
  • МР Банк;
  • РВС Банк;
  • "Мегабанк";
  • "Укрстройинвестбанк".

"Цього тижня (9-13 листопада) у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів 5 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 20,5 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Які активи банків продають

Загалом же, наголошується: майже на всю заявлену суму на продаж виставлено права вимоги за кредитами. А крім того:

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  • на 5,6 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;
  • на 6,7 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками;
  • на 0,005 млн грн – цінні папери.

"Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків", – зазначили у ФГВФО.

З українців почали списувати по 150 грн

Тим часом державний Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Нововведення набуло чинності з 1 листопада. Втім, торкнеться воно не всіх. Як повідомили у самому банку:

    • Списання проводитимуть лише з рахунків клієнтів, які тривалий час не користувалися своїм рахунком без платіжної картки.
    • Тобто звичайних карткових рахунків, які використовуються для отримання зарплати, пенсії, соціальних виплат або здійснення покупок, це не стосується.

    "Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (без картки), затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв OBOZ.UA, водночас за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

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